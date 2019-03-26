قطر وجنوب السودان يعززان التعاون في مجال النفط والغاز

جوبا 26 مارس 2019- كشف وزير النفط في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث الإثنين عن ابداء قطر استعدادها للتعاون الوثيق مع جنوب السودان في تطوير حقول النفط والغاز.
- وزير النفط في جنوب السودان ايزيكل جاتكوث يتحدث الى (رويترز) في جوبا 10 أكتوبر 2017
والتقى جاتكوث بوزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في الدوحة، وفقًا لبيان أصدرته وزارة النفط في جوبا.
وناقش الوزيران عمليات الاستكشاف في مربعات جديدة وتعزيز إنتاج استخراج النفط وبرنامج بناء القدرات لمهندسي جنوب السودان والتعاون العام في مجال النفط والغاز.
من جانبه، أكد الكعبي "التزامه الراسخ بالتعاون الوثيق في مجال النفط والغاز بين البلدين الشقيقين واستعداد قطر للنظر في الفرص المتاحة في جنوب السودان والاستثمار في منشآت أنشطة المراحل الأولى".
ويسعى جنوب السودان إلى زيادة طاقة مصفاة تكريره البالغة عشرة آلاف برميل يومياً. وفي 23 نوفمبر 2018، وقع جاتكوث اتفاقية بقيمة مليار دولار لتطوير صناعة النفط في بلاده مع وزير الطاقة في جنوب أفريقيا.
كما عقد الوزير جاتكوث اجتماعًا منفصلاً مع الرئيس التنفيذي بالنيابة لبنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة لمناقشة سبل تميل مشاريع تطوير النفط والبنية التحتية.
علاوة على ذلك، ناقش الجانبان التعاون بين البنك وحكومة جنوب السودان في مجالات التجارة، والتنمية الاقتصادية ودعم الشركات الصغيرة.
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