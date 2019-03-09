قطعة حربية تركية ترسو على ميناء بورتسودان شرقى السودان

الخرطوم 9 مارس 2019- رست على ميناء بورتسودان، شرق السودان السبت سفينة حربية تركية في اطار التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين، وينتظر أن تمكث ليومين.

سفن حربية تركية - ارشيف

وأفاد بيان للإعلام العسكري بوزارة الدفاع في الخرطوم إن" قاعدة بورتسودان البحرية استقبلت الفرقاطة التركية (غو جكه ادا) يوم السبت".

وتستمر الزيارة من ٩ -١١ مارس الجاري.

وقال قائد قاعدة بورتسودان البحرية موسى احمد موسى في تصريح إن الزيارة تكتمل في إطار الدور الدبلوماسي للقوات البحرية من خلال التعاون والتنسيق مع القوات البحرية التركية سيما في مجال التدريب وتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة في البحر الاحمر٠

وحظيت الزيارة باهتمام لافت من القيادة السياسية والعسكرية في البلاد كما كان حضورا في الميناء الملحق العسكري بسفارة تركيا بالسودان وعدد من قادة الوحدات.

وبدأت زيارات القطع البحرية التركية الى السودان منذ منتصف العام 2014 حيث استقبل الميناء الرئيسي خلال شهر ست سفن حربية تابعة لقوات البحرية التركية بينها أربع تنتمي لمجموعة العمل البحرية "بارباروس" لدعم مكافحة القرصنة.