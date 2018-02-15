قلق أميركي حيال استمرار الأمن السوداني في اعتقال المحتجين

الخرطوم 15 فبراير 2018 ـ أبدت الولايات المتحدة الأميركية قلقها العميق حيال استمرار الأمن السوداني في اعتقال قيادات سياسية وناشطين ومواطنين عاديين من المحتجين، وأكدت حق السودانيين في التجمع السلمي.

السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وتعتقل السلطات الأمنية في السودان منذ أسابيع قيادات في المعارضة وناشطين وصحفيين على خلفية احتجاجات انتظمت مدن الخرطوم وعدد من الولايات بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان، يوم الخميس، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عمليات اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين".

وأضاف البيان أن "الكثير منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة، ودون الوصول إلى المحامين أو الأسرة".

وأكدت البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي بدون توجيه اتهامات.

وأكد التزام واشنطن "بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا، ولتشمل حماية حقوق الإنسان والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديمقراطي".