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قلق وسط فريق المراقبة إزاء بطء إنشاء مواقع تجميع القوات في جنوب السودان

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جوبا 7 اغسطس 2019- أعربت آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان عن مخاوفها بشأن التقدم البطيء في تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام المنشطة.

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منتسبون لفريق آلية مراقبة وقف إطلاق النار في صورة تعود الى 19 مارس 2018

وقال رئيس الآلية الجنرال أبيتشي أغينو إن 31 موقعا للتجميع من أصل 33 موقعًا وجدت صالحة للقوات.

وجاءت تصريحات أغينو الاثنين خلال كلمته أمام الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية التابعة للآلية في جوبا، وأضاف "عند التقييم، وجد أن 31 موقعاً مناسبًا و2 غير مناسبين بسبب نقص المياه أو الموقع غير المناسب، عليه يتعين إعادة تقييم بعض مواقع التجميع بسبب موسم الأمطار"

واتفقت الأطراف المتحاربة في 3 مايو على تمديد الفترة السابقة للفترة الانتقالية لستة أشهر أخرى لمعالجة القضايا العالقة مثل الترتيبات الأمنية، والتي تشمل تجميع القوات.

وحث المسؤول الإقليمي الأطراف على فتح مواقع التجميع والتأكد من تنفيذ نقاط التجمع للقوات خلال الأشهر الأربعة المتبقية من فترة ما قبل الانتقالية، لافتاً إلى أنه على الرغم من تحديات موسم الأمطار إلا أنه تم إخلاء عدد من المباني المدنية من قبل الجيش الحكومي وجهاز الأمن الوطني.

ولفت إلى إن من 83 مبنى حددتها الآلية بأنها محتلة من قبل القوات إلا أنه تم إخلاء 47 منها، وزاد "إن هذه الأرقام تتغير يوميًا حيث أن الآلية تراقب وتحدث بياناتها باستمرار أثناء قيام فريقنا بجمع المعلومات والتحقق منها".

وتم تكليف آلية مراقبة وقف إطلاق النار من قبل هيئة الإيقاد برصد والتحقق من تنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية وفقًا لاتفاقية السلام.



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