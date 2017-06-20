قمة البشير والعاهل السعودي تبحث الأزمة الخليجية

الخرطوم 20 يونيو 2017- عقد الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

الملك سلمان استقبل البشير بقصر الصفا في مكة الثلاثاء 20 يونيو 2017

ولم ترد تفاصيل حول خلاصة المشاورات التي جمعت الزعيمين،غير أن وزير الخارجية، إبراهيم غندور، كان قال في تصريح صحفي، الإثنين، إن مباحثات الرجلين ستتناول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان البشير وصل إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين،في أول زيارة له عقب الأزمة الخليجية، التي نتجت عن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لدولة قطر وعزلها اقتصاديا ودبلوماسيا.

وأفاد غندور، أن البشير سيلتقي العاهل السعودي، لدعم مبادرة أمير الكويت لنزع فتيل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن البشير والملك سلمان سيناقشان العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية.

ونقلت صحيفة "التيار" الصادرة بالخرطوم صباح الإثنين، عن غندور، أن البشير سيلتقي العاهل السعودي، لدعم مبادرة أمير الكويت لنزع فتيل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن البشير والملك سلمان سيناقشان العلاقات الثنائية بين السعودية والسودان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن أجندة المباحثات بين البشير وسلمان ستتضمن الدور السعودي في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، بجانب مشاركة السودان في عاصفة الحزم باليمن.

واتخذت الحكومة السودانية موقفاً محايداً تجاه الأزمة بين دول الخليج، مؤكدة حرصها على إصلاح ذات البين بين الأشقاء من خلال دعمها ومساندتها لمبادرة أمير دولة الكويت، وأظهرت أسفاً وقلقاً شديدين حيال ذلك التصعيد.