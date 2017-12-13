قمة سودانية تركية باسطنبول وأردوغان يؤكد زيارته للخرطوم خلال أيام

الخرطوم 13 ديسمبر 2017- التأمت في العاصمة إسطنبول الأربعاء، قمة سودانية تركية جمعت الرئيسين عمر البشير، ورجب طيب أردوغان.

البشير في قمة منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول ..الأربعاء 13 ديسمبر 2017 (سونا)

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن اللقاء بين الرئيسين استمر زهاء الساعتين بالقصر الجمهوري في مدينة اسطنبول، على هامش القمة الإسلامية الطارئة التي عُقدت هناك.

وطبقا للوكالة الرسمية فإن الرئيس التركي، أكد خلال اللقاء اعتزامه زيارة الخرطوم يومي 24-25 من الشهر الجاري، على رأس وفد كبير يضم أكثر من 200 من رجال الأعمال والاقتصاديين، للتداول حول قضايا الاستثمار والاقتصاد ومجالات التعاون المختلفة.

ووصف وزير الدولة بالخارجية، حامد ممتاز، اللقاء بأنه كان مثمراً وتناول فيه البشير وأردوغان، العلاقات الثنائية والمسائل ذات الصلة بالتطورات في المنطقة الإسلامية.

وأوضح إن البلدين أكدا أهمية تعزيز التعاون بينهما، والعمل المشترك في دفع الأزمات التي تواجه المنطقة.

وكان البشير شارك في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعا لها أردوغان لبحث تداعيات اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأنهت القمة أعمالها بإدانة القرار الصادر عن الرئيس الأميركي، ووصفته بـ "غير القانوني وغير المسؤول".

واعتبرت في البيان الختامي القرار "لاغياً وباطلاً"، ورأت فيه اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأكدت القمة مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ودعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.

وأكد البيان الختامي العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي، لمدينة القدس وغيرها من باقي المدن.