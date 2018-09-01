قمة سودانية صينية في بكين الأحد واتفاقيات قيد التوقيع

الخرطوم 1 سبتمبر 2018- يعقد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد محادثات في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينغ بعد أن وصلها ظهر السبت العاصمة على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقد هناك يومي الإثنين والثلاثاء.

البشير وصل بكين للمشاركة في المنتدى الافريقي الصيني

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن البشير سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس رأس الدولة الصيني، كما يعقد لقاءات ثنائية مع القادة الأفارقة، ومديري الشركات الصينية الكبرى، ويشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات.

وأعلن وزير النقل السوداني مكاوي محمد عوض، التوقيع ببكين الأحد على الدراسة الاقتصادية والفنية والبيئية لخط السكة الحديد الرابط بين بورتسودان وإنجمينا، حيث تتولى التنفيذ الشركة الصينية لبناء السكك الحديدية.

وعدّد الوزير في تصريحات صحفية، على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين، الجدوى الاقتصادية الكبيرة المشتركة للبلدين من هذا الخط.

وأشار إلى شروع الشركة الصينية في بناء مصنع للفلنكات الخرسانية للخط بمدينة سنار، بمواصفات الاتساع القياسي والمزدوج الذي يشمل المتسع والضيق، مشيراً إلى أن المصنع سيكتمل قبل نهاية العام الجاري، ليتم افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل.