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قمة سودانية مصرية في القاهرة الأحد

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الخرطوم 26 يناير 2019- يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير الأحد الى القاهرة في زيارة لساعات يجري خلالها محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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السيسي يستقبل البشير لدى وصوله شرم الشيخ ـ 6 نوفمبر 2018

وأفاد تصريح عن رئاسة الجمهورية في الخرطوم إن مباحثات الرئيسين تناقش العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "تأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وبحسب التصريح الرئاسي فإن المباحثات ستتطرق الى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جري توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبني التحتية والاستثمار.

وتعد مصر وجهة البشير الثانية منذ اندلاع مظاهرات واسعة يطالب منظموها بتنحيه عن السلطة.

وكان الرئيس السوداني زار الدوحة الأسبوع الماضي، ونقلت وسائل الاعلام القطرية خلالها عن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تأكيده موقف بلاده الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره".

وأعلن مسؤول حكومي الجمعة إن البشير سيتوجه الى الكويت دون أن يحدد موعدا.



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