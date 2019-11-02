قمة وشيكة بين البرهان وسلفا كير وموسيفيني لبحث عملية السلام في جنوب السودان

الخرطوم 2 نوفمبر 2019- أعلن مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، السبت عن التئام قمة ثلاثية تجمع رؤساء السودان، أوغندا، جنوب السودان لبحث عملية السلام في بلاده.

وسلم قلواك السبت رئيس مجلس السيادة الانتقالي في الخرطوم عبد الفتاح البرهان رسالة من سلفا كير تتعلق بالسلام في الدولة الجار.

وقال في تصريحات عقب الاجتماع إن "قمة ثلاثية ستجمع قريبا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس سلفا كير ميارديت، والرئيس الأوغندي يورى موسيفني، للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة الجنوب".

ولم يخض قلواك في تفاصيل أخرى بشأن مكان الاجتماع الثلاثي وموعده.

وبشأن محادثات السلام السودانية، التي ترعاها بلاده قال توت قلواك، إن الوساطة الجنوبية أكملت استعداداتها للجولة الثانية للمحادثات، والتي من المقرر استئنافها في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بمدينة جوبا.

وأفاد أن الوساطة ستواصل المفاوضات حسب ما اتفقت عليه مع اللجان الفنية لأطراف التفاوض السودانية.

وأكد توت على اتفاق القيادتين في السودان وجنوب السودان على ضرورة إنهاء الحروب وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في ربوعهما.