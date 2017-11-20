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قوات أمنية تحاصر وتفتش مخيم نازحين بغرب دارفور

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الخرطوم 20 نوفمبر 2017 ـ نفذت قوة مشتركة للأجهزة الأمنية بولاية غرب دارفور، الإثنين، حملة دهم لمخيم "أبو ذر" في مدينة الجنينة ضمن عملية النزع القسري للسلاح.

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مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور

وتشكك حركات مسلحة وقيادات النازحين بالمعسكرات في عمليات التفتيش التي تنفذها حكومات ولايات دارفور بمخيمات النزوح في الإقليم.
وداهمت قوة من الجيش والأمن والشرطة يوم الإثنين معسكر "أبو ذر" للنازحين بحي الجبل بمدينة الجنينة، وحاصرت القوة المعسكر ضمن حملة نزع السلاح قسريا التي بدأت عقب انتهاء عملية جمعه طوعيا.

وأكد والي الولاية فضل المولى الهجا للصحفيين تعاون أهالي الولاية مع حملة جمع السلاح، وأشار إلى ترحيب سكان المعسكر، خاصة النازحين بالقسم رقم "9" بمخيم "أبو ذر".

وتابع قائلا: "النازحون استقبلوا التفتيش بالترحاب والزغاريد"، وزاد "طفنا مع القوات جميع الأحياء مباركين جهود اللجنة العليا لجمع السلاح"، وقطع بعدم التهاون مع حملة السلاح.

وقال الوالي إن النازحين بغرب دارفور يتطلعون لعملية جمع السلاح ليسود الاستقرار، وتعهد ببسط هيبة الدولة وتوفير الأمن لجميع مواطني ولايته.

ونوه إلى التعاون الكبير بين كافة مكونات المجتمع بولايته مع القوات النظامية التي تنفذ الحملة القسرية لجمع السلاح، لجهة استعداد المواطنين لنزع جميع السلاح غير المقنن.



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