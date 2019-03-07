قوات الأمن السودانية تتصدى بعنف لموجة احتجاجات جديدة

الخرطوم 7 مارس 2019- فرقت قوات الأمن والشرطة السودانية بعنف مفرط احتجاجات متفرقة الخميس في الخرطوم بينما سقط جرحى من طلاب "الجامعة الوطنية" بعد تعرضهم لهجوم من قوات أمنية اثر تنفيذهم وقفة خارج مباني الجامعة لتأييد المطالبة برحيل النظام..

ضاحية بري تكسر كغيرها من مدن الخرطوم طوق الطوارئ وتخرج للمطالبة برحيل النظام ..الخميس 7 مارس 2019 (سودان تربيون)

ولبى آلاف السودانيين الخميس دعوة تجمع المهنيين للخروج في موكب "مناصرة المرأة السودانية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، وتميزت الاحتجاجات التي نظمت في عدة مناطق بكل من الخرطوم وأم درمان وبحري للمطالبة في الأساس برحيل النظام بمشاركة لافتة للنساء، وذلك رغم فرض الطوارئ التي حظرت المواكب والتجمعات.

وكانت أكثر المواكب حماسا تلك التي شهدتها أحياء جنوب الخرطوم خاصة الكلاكلة، جبرة، الشجرة والحماداب، حيث ردد المحتجون هتافات تدعو لرحيل النظام وتنادي يالثورة لأجل الحرية والتغيير.

وشهدت ضاحية "بري" شرق العاصمة تظاهرات ضخمة تم مواجهتها بتعزيزات أمنية كبيرة واعتقال عشرات المشاركين بعد مطاردتهم داخل ازقة الأحياء، كما تمكن متظاهرون من الوصول الى شارع الستين والالتحاق بمواكب من مناطق المعمورة والجريف لكن قوات الأمن لاحقتهم.

وأبلغ شاهد العيان ماجد علي "سودان تربيون" من داخل حي بري الذي حوصر لساعات إن قوات كبيرة من شرطة مكافحة الشغب مزودة بكامل العتاد تم نشرها في الحي علاوة على تمركز قوات أكبر من الأمن.

وأضاف " تم تمشيط كامل البراري بقوة راجلة لأكثر من ثلاث ساعات".

وأشار الى أن منسوبي الأمن طاردوا المحتجين بالتركيز على الشابات اللائي شكلن حضورا لافتا في الموكب، وجرى إطلاق الغاز المسيل للدموع ما أدى الى حالات اختناق بعد محاصرة المتظاهرين من ثلاث جهات حيث تعرضوا لعمليات ضرب وتنكيل شديدين.

وفي "الجامعة الوطنية " تعرض الطلاب لهجمات بالغاز المسيل للدموع داخل مقر الجامعة بعد خروجهم للتظاهر والتضامن مع المرأة.

وشوهد رجال أمن يعتدون بالضرب على طالبات بعد سقوطهن أرضا، كما جرى اعتقال زملاء لهن وضربهم بقسوة.

ونقل عدد من طلاب هذه الجامعة الى مستشفى "يستبشرون" للعلاج من الإصابات والاختناق بالغاز.

وفي أم درمان تصدت قوات الأمن بعنف لموكب كان يرتب للمرور بمنزل السريرة مكي الصوفي وهي إحدى الرائدات ومصممة علم السودان واعتقلت عشرات المشاركات في الحشد بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، كما جرى تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية بالقرب من جامعة الأحفاد بشارع العرضة.

كما احتج المئات في منطقة ود نوباوي والعباسية وبيت المال، إلا أن قوات الأمن فرقتهم واعتقلت بعضهم.

وفي الخرطوم بحري خرجت مظاهرات في أحياء الشعبية شمبات والشعبية فرقتها قوات أمنية بإطلاق الغاز والهراوات، كما تمت مداهمات لبعض المنازل في شمبات واعتقال متظاهرين بينهم أطفال.

وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا لعدد كبير من القوات الشرطية وهي تقتحم منزل القطب الاتحادي المعروف عمر حضرة للمرة الثانية خلال أسبوع بحثا عن متظاهرين وتعتقلهم بعد جدل عنيف مع أهالي المنزل.