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قوات الدعم السريع تحبط عملية تهريب بشر من الخرطوم إلى ليبيا

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الخرطوم 14 سبتمبر 2017 ـ قالت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، الخميس، إنها أحبطت عملية جديدة لتهريب البشر استهدفت 21 أجنبياً بينهم خمس فتيات، على الطريق الغربي من العاصمة الخرطوم المؤدي إلى الصحراء.

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رهائن إريتريون تم تحريرهم من تجار بشر في شرق السودان (شبكة الشروق)

ونشطت قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ مطلع يوليو 2016 في عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية.

ونقلت شبكة الشروق عن قائد العملية أنه "بناءً على معلومات توافرت من عناصر استخبارات الدعم السريع، بأن عدداً من مواطني دول مجاورة في طريقهم إلى ليبيا متخذين من السودان معبراً لهم، تم عمل كمين محكم بواسطة القوات وتم القبض عليهم على بعد 50 كلم غرب منطقة (فتاشة) بالطريق الغربي.

وتعد (فتاشة) مدخلا لولاية الخرطوم عبر طريق الإنقاذ الغربي الذي يربطها بإقليمي كردفان ودارفور.

وبحسب قائد العملية فإنه تم إخطار القيادة التي وجهت بنقل المقبوض عليهم إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية في مواجهتهم. وزاد "كانوا في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا بحسب إفادات المقبوض عليهم".

وأوضح أن العملية تمت بمتابعة لصيقة من قائد قوات الدعم السريع، وإشراف العميد عبد الرحيم جمعة، حيث تم تكليف مدير دائرة الاستخبارات بإكمال إجراءات تسليم المتهمين لدى دائرة الاختصاص بحضور دائرة التوجيه.

وتنشط عصابات الإتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء بشرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى مصر أو إلى ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

ووضع تقرير أميركي صادر في يونيو الماضي، السودان ضمن قائمة "الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر والتي لا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر".

يشار إلى أن الخرطوم بدأت تتلقى منذ عامين دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.



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