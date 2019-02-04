قوات الشرطة تفرق احتجاجات محدودة في العاصمة السودانية

الخرطوم 4 فبراير 2019- فرقت قوات الشرطة السودانية الإثنين، تجمعات احتجاجية محدودة في العاصمة السودانية مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع.

متظاهرون في وسط الخرطوم يهتفون برحيل نظام البشير 17 يناير 2019 (أ ف ب)

وتراجع التجاوب مع دعوات النزول الى الشارع هذا الأسبوع، حيث دعا تجمع المهنيين وتحالف قوى المعارضة للتظاهر يومي الأحد والاثنين لكن نسبة المشاركة في هذه الاحتجاجات كانت محدودة مقارنة بسابقاتها.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي بدأت موجة غضب عارمة تجتاح غالب مدن السودان بسبب التردي الاقتصادي لكن مطالب المتظاهرين سرعان ما ارتفعت للمطالبة برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

وتعاملت قوات الأمن السودانية مع المظاهرات بعنف مفرط أدى لسقوط 31 قتيل بحسب إحصاءات رسمية بينما تقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى لا يقل عن خمسين شخصا.

واعتقلت السلطات كذلك غالب قيادات الصف الأول في بعض أحزاب المعارضة الرئيسية علاوة على استمرارها في توقيف عدد كبير من الناشطين والصحفيين.

ورصدت (سودان تربيون) خفض القوات الأمنية درجة الاستعداد الأمني الى أقل من النصف.

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات صلح عبد الله (قوش) قال في تصريحات تم تسريبها في 21 يناير الماضي إن موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عديدة في البلاد بدأت في التراجع.