قوات بريطانية تنضم إلى قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان

جوبا3 مايو 2017- أعلنت بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) أن حوالي 400 من القوات البريطانية وصلت إلى جوبا للعمل مع البعثة .

و وقالت البعثة في بيان الثلاثاء " أن القوات البريطانية وصلت إلى العاصمة جوبا للانضمام لبعثة الامم المتحدة في جنوب السودان ".

وطبقا للبيان الذي تحصلت عليه (سودان تربيون) فإن الكتيبة البريطانية ستقدم المهمات الهندسة العسكرية لمواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة في ملكال وبانتيو بالإضافة إلى مستشفى من الدرجة الأولى في بانتيو .

ولفت البيان إلى أن القوات البريطانية كذلك ستقوم بعمليات الإنشاء لتطوير السكن والأمن والصرف الصحي بالإضافة إلى مهبط هليكوبتر .

وأضاف البيان " بجانب زملائهم في يونيمس فإن القوات البريطانية ستساهم في حماية المدنيين وخلق أوضاع تمكن من تسليم المساعدات الإنسانية ".

وتعتبر هذه أحد أكبر عملية نشر لقوات بريطانية في العالم.

وبالإضافة إلى قوات يونيمس أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشرة قوة حماية إقليمية قوامها 4000 جندي في جنوب السودان ولنشرها بصورة خاصة في العاصمة جوبا والمدن الرئيسية لتقديم الأمن للبنية التحتية والطرق المؤدية إلى جوبا .

وتنزلق الدولة الوليدة في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 مما أجبر الملايين على اللجوء والنزوح .