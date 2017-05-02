 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 أيار (مايو) 2017

قوات سودانية إثيوبية تبدأ عمليات مشتركة على الحدود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 مايو 2017 ـ بدأت قوات سودانية إثيوبية مشتركة عمليات على حدود البلدين عند ولاية سنار السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي، تستهدف الحد من جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

JPEG - 33.3 كيلوبايت
أثيوبيون في منفذ القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا ـ صورة من الشروق نت

ونفذت القوة المشتركة المشكلة من الجيش والأمن والإداريات من الجانبين طوافاً على الحدود، ووقفت على مخالفات وتعديات بمحمية الدندر السودانية، تشمل مراقبة عمليات الإتجار بالبشر والسرقات، إلى جانب رصد التوسع الزراعي والقطع الجائر للأشجار.

ووصل فريق من محافظة كورال الإثيوبية ضم القوات المسلحة والشرطة والأمن وشرطة الحياة البرية، إلى محمية الدندر السودانية بمنطقة "الفزراء" بولاية سنار، يوم الثلاثاء.

يذكر أن محمية الدندر الطبيعية تقع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتقدر مساحتها بحوالي 10292 كلم مربع، وتبعد عن الخرطوم نحو 300 ميل إلى الجنوب الشرقي.

وبحسب الأطراف السودانية والإثيوبية فإن طواف القوات المشتركة جاء ضمن تنفيذ توصيات مؤتمر "قلقو" الذي عقد بإقليم الأمهرا أخيرا، والذي تم بموجبه تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والأمن والإداريات بكل من محلية الدندر بولاية سنار وشمال قندر بإقليم الأمهرا.

وقال مدير إدارة الحدود بولاية سنار رئيس الجانب السوداني فضل المولى محمد توم، إن عملية الطواف الحدودي لمنع التعديات ستستمر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى التطور الذي شهدته هذه اللقاءات في ضبط الحدود والحد من مكافحة المخدرات العابرة، بالإضافة إلى تمتين العلاقات بين الجانبين.

وأكد أن القوات المشتركة تمكنت خلال عملية الطواف من استرداد 260 رأساً من الضأن تمت سرقتها مؤخراً من الحدود الإثيوبية وسلمتها لأصحابها.

وكان السودان وأثيوبيا أعلنا في أكتوبر الماضي الترتيب لإنشاء معبر حدودي بين البلدين، لتسهيل حركة التجارة الدولية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود؛ كما وقعا في فبراير 2015 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل البري لتنشيط تنقل الأفراد والسياح والتبادل التجاري والاستثماري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.