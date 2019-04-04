قوة أمنية تحاصر منزل قيادي معارض في السودان

الخرطوم 4 أبريل 2019- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن قوة من جهاز الأمن حاصرت مساء الخميس منزل رئيس الحزب عمر الدقير بأم درمان.

رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون)

وأفاد تصريح للمتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي أن الدقير لم يكن متواجداً بالمنزل حينها.

وأوضح أن حصار منزل رئيس الحزب يجئ قبل ساعات من خطابه المعلن والذي من المفترض أن يوجهه للشعب السوداني في السابعة والنصف مساء الجمعة لحشد التأييد لموكب "الزحف الأكبر" يوم السبت ٦ ابريل.

وأشار عربي الى أن النظام يعتمد بصورة أساسية على آلة القمع الامنية، ويعمل بكل قوة على تكميم الأفواه وحرمان القادة السياسيين من التواصل مع الجماهير.

وتابع " وهو سلوك معتاد ومكشوف ولن يحول دون وصول خطاب رئيس الحزب إلى الناس غداً في ذات الموعد".

وينتظر أن يخاطب الدقير السودانيين من صفحة الحزب على فيس بوك في بث مباشر.

من جهة أخرى اعتقلت قوات أمنية الصحفي ماهر أبو الجوخ من منزله عصر الخميس حسبما أفادت أسرته.