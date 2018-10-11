قوة عسكرية توقف مروجي مخدرات بعد مطاردة عنيفة داخل سوق بنيالا

نيالا 11 اكتوبر 2018- داهمت قوة عسكرية مشتركة من الأجهزة النظامية ، سوقا بوسط مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان للقبض على مروجي مخدرات.

السوق الجنوبي في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور .. صورة لـ"سودان تربيون"

ووقعت مطاردات عنيفة بين القوات والمتهمين داخل السوق وأشاعت حالة من الخوف والهلع الشديدين وسط المواطنين.

وقال مصدر أمنى فضل حجب اسمه لـ (سودان تربيون) الخميس إن قوات عسكرية مشتركة مؤلفة من 25 سيارة مدججة بالسلاح والجند حاصرت السوق والقت القبض على متهمين بترويج الحبوب المخدرة والحشيش بعد أن بات السوق مصدرا رئيسيا لتوزيعها داخل المدينة.

واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية القت القبض على 23 متهما لكن غالبهم من الاطفال مؤكدا تقديمهم لمحكمة النظام العام.

وأوضح أن تجارة المخدرات داخل هذه السوق باتت تمارس جهارا وفي وضح النهار وأن الجناة قاوموا الأجهزة الأمنية عدة مرات مما اضطر لجنة أمن الولاية لتعزيز القوة العسكرية.