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قوة من الجيش تستعيد سيارة مسروقة بغرب دارفور

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الجنينة 6 أبريل 2018 ـ قال مصدر أمني رفيع في ولاية غرب دارفور إن قوة تابعة للجيش استعادت سيارة تابعة لقوات الدفاع الشعبي سرقها تنظيم عصابي قبل يومين.

وبحسب المصدر التابع للجنة أمن الولاية فإن أفراد العصابة هربوا تاركين السيارة بعد تضييق الخناق عليهم لكن تم توقيفهم إثر مطاردة عنيفة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المصدر الأمني أنه وفي إطار المتابعة اللصيقة والمعلومات الدقيقة التي وردت لشعبة الاستخبارات بالفرقة "15" مشاة؛ تمكن فريق من الشعبة من إلقاء القبض على أفراد العصابة.

وأوضح أن "فريق شعبة الاستخبارات نفذ عملية أمنية باحترافية تامة وتمكن من القبض على أفراد العصابة وبحوزتهم نسخة من المفتاح الخاص بالسيارة المسروقة، إضافة إلى توقيف من خططوا للسرقة".

وأكد أن العصابة سيتم تقديمها لمحاكمة عادلة، وأبدى عزم القوات النظامية في الولاية على حفظ الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة بالقضاء على الظواهر السالبة ووأد الجريمة المنظمة وضربها في أوكارها.



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