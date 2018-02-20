بقلم : سلمى التجاني
دشَّن صلاح عبدالله قوش مدير الأمن والمخابرات ، خطته في عهده الثاني ، بتصريحاتٍ حملتها صحف اليوم . وعلى عكس توقعات قلَّة من المراقبين بأنه سيبدأ عهده الجديد بتفكير خارج الصندوق ، فإذا به يحطم الصندوق ( خشبة خشبة ) دون أن يخرج عن حيِّزه .
تتمحوَر خطة مدير الأمن والمخابرات الجديدة ، فيما يتعلق بالإحتقان الشعبي جراء تدهور الأوضاع الإقتصادية ، وكيفية التعامل مع قوى المعارضة ، في وقف الإحتجاجات قبل خروجها .
ليست بتحسين الوضع الإقتصادي ولا بسط الحريات ، ولكن بدق إسفين بين قوى المعارضة ، ومحاولة زرع الفتنة والشك حول جوهرية مواقفها من إعلان الخلاص الوطني الذي تم إعلانه بدار حزب الأمة القومي في السابع عشر من يناير الماضي ، والداعي لإسقاط النظام بمختلف الوسائل السلمية . جاءت تصريحات قوش اليوم بمفرداتٍ مختارة بدقَّة ، لتُقرأ في سياقها المحدد ، بأننا أطلقنا سراح منسوبي أحد أحزاب قوى المعارضة ، وأننا لن نطلق سراح من تبقَّى من السياسيين حتى يتحسَّن سلوك أحزابهم ( ويخلوا قلة الأدب ) . بمعنى ، أن إطلاق السراح مرتبط بحسن السير والسلوك ، وأن من حسُن سلوكه من الأحزاب سنطلق سراح منسوبيه .
ما كان قوش ليضطر لهذا الإعلان لو نجحت خطته أول أمس بسجن كوبر ، ربما توقع أن تأتيه القوى السياسية وجماهيرها وهي تحمل صوره أمام السجن ، وقد يكون ، بسبب تلك التظاهرة العفوية قد عدَّل عن رأيه فلم يتحدث في المؤتمر الصحفي كما كان يتوقع مراقبون .
بهذه التصريحات ، يضع النظام السوداني قوى المعارضة أمام تحدٍ جديد ، ومعقَّد ، لا يجدي معه إلا المزيد من الثقة فيما بينها ، والحفاظ على الخطاب الموحد الذي ظلت تلتزم به بعد إعلان الخلاص . وفوق ذلك المضي قدماً فيما وقعَّت عليه بإعلان الخلاص الوطني ، وكسبت به قطاعات من الشعب خرجت في مسيرات الخلاص . فلا زالت الظروف التي أدت لذلك قائمة ، يغذيها التدهور الإقتصادي المتسارع ، وانسداد أفق الحكومة وعجزها عن الوصول لحل .
لا تخرج خيارات قوى المعارضة عن خيارٍ وحيد ، هو الإستمرار فيما بدأته من عملٍ وسط الشعب وبين قطاعاته المختلفة ، وربما عليها هذه المرة تغيير قواعد اللعبة ، فقد كشف النظام خطته ، وبقي في انتظار خطوتها القادمة .
أخر الآراءقوش .. تحطيم الصندوق 2018-02-20 18:19:16 بقلم : سلمى التجاني دشَّن صلاح عبدالله قوش مدير الأمن والمخابرات ، خطته في عهده الثاني ، بتصريحاتٍ حملتها صحف اليوم . وعلى عكس توقعات قلَّة من المراقبين بأنه سيبدأ عهده الجديد بتفكير خارج الصندوق ، فإذا به يحطم الصندوق ( (...)
عودة "قوش" أم عودة طه ؟ 2018-02-19 20:04:06 بقلم : عبدالحميد أحمد أعقب توقيع اتفاق السلام الشامل (2005) حدثاً مهماً على صعيد الجبهة الداخلية لنظام الإنقاذ، وافى صعود مجموعة جديدة ضمن محاور الصراع على السلطة الذي اشتد بين مكونات النظام، انكسفت على إثر ذلك سلطة "على (...)
في سجن كوبر ... رجل يعض (كلب) 2018-02-19 20:00:32 بقلم : سلمى التجاني في الصحافة كثيراً ما نردد أن الخبر هو عندما يعض رجلٌ كلباً وليس العكس. عندما دعت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجن (...)
المزيد