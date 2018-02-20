بقلم : سلمى التجاني



دشَّن صلاح عبدالله قوش مدير الأمن والمخابرات ، خطته في عهده الثاني ، بتصريحاتٍ حملتها صحف اليوم . وعلى عكس توقعات قلَّة من المراقبين بأنه سيبدأ عهده الجديد بتفكير خارج الصندوق ، فإذا به يحطم الصندوق ( خشبة خشبة ) دون أن يخرج عن حيِّزه .

تتمحوَر خطة مدير الأمن والمخابرات الجديدة ، فيما يتعلق بالإحتقان الشعبي جراء تدهور الأوضاع الإقتصادية ، وكيفية التعامل مع قوى المعارضة ، في وقف الإحتجاجات قبل خروجها .

ليست بتحسين الوضع الإقتصادي ولا بسط الحريات ، ولكن بدق إسفين بين قوى المعارضة ، ومحاولة زرع الفتنة والشك حول جوهرية مواقفها من إعلان الخلاص الوطني الذي تم إعلانه بدار حزب الأمة القومي في السابع عشر من يناير الماضي ، والداعي لإسقاط النظام بمختلف الوسائل السلمية . جاءت تصريحات قوش اليوم بمفرداتٍ مختارة بدقَّة ، لتُقرأ في سياقها المحدد ، بأننا أطلقنا سراح منسوبي أحد أحزاب قوى المعارضة ، وأننا لن نطلق سراح من تبقَّى من السياسيين حتى يتحسَّن سلوك أحزابهم ( ويخلوا قلة الأدب ) . بمعنى ، أن إطلاق السراح مرتبط بحسن السير والسلوك ، وأن من حسُن سلوكه من الأحزاب سنطلق سراح منسوبيه .

ما كان قوش ليضطر لهذا الإعلان لو نجحت خطته أول أمس بسجن كوبر ، ربما توقع أن تأتيه القوى السياسية وجماهيرها وهي تحمل صوره أمام السجن ، وقد يكون ، بسبب تلك التظاهرة العفوية قد عدَّل عن رأيه فلم يتحدث في المؤتمر الصحفي كما كان يتوقع مراقبون .

بهذه التصريحات ، يضع النظام السوداني قوى المعارضة أمام تحدٍ جديد ، ومعقَّد ، لا يجدي معه إلا المزيد من الثقة فيما بينها ، والحفاظ على الخطاب الموحد الذي ظلت تلتزم به بعد إعلان الخلاص . وفوق ذلك المضي قدماً فيما وقعَّت عليه بإعلان الخلاص الوطني ، وكسبت به قطاعات من الشعب خرجت في مسيرات الخلاص . فلا زالت الظروف التي أدت لذلك قائمة ، يغذيها التدهور الإقتصادي المتسارع ، وانسداد أفق الحكومة وعجزها عن الوصول لحل .

لا تخرج خيارات قوى المعارضة عن خيارٍ وحيد ، هو الإستمرار فيما بدأته من عملٍ وسط الشعب وبين قطاعاته المختلفة ، وربما عليها هذه المرة تغيير قواعد اللعبة ، فقد كشف النظام خطته ، وبقي في انتظار خطوتها القادمة .