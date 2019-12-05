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قوى التغيير: إعلان لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الأسبوع المقبل

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الخرطوم 5 ديسمبر 2019 - قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير – التحالف الحاكم، وجدي صالح، إن الحكومة الانتقالية سوف تعلن عن لجنة إنفاذ قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" الأسبوع المقبل.

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وجدي صالح المتحدث باسم "الحرية والتغيير"يتحدث في مؤتمر صحفي بجانيه ابراهيم الشيخ ..الأحد 3 نوفمبر 2019 (سونا)

وأقرت الحكومة الانتقالية، نهاية الأسبوع الفائت، قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، لتفكيك البنية السياسية وشبكة العلاقات التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال صالح، في تصريح لـ"سودان تربيون"، الخميس، إن المشاورات التي يجريها التحالف الحاكم لاختيار الخمسة أعضاء، أوشكت على الانتهاء، وتوقع الإعلان عن اللجنة فور الانتهاء منها، على أن يكون أقصى تقدير لإعلانها الأسبوع المقبل.

ونص القانون على أن تٌنفذه لجنة مختصة تسمي "لجنة تفكيك نظام الإنقاذ"، يقف على رأسها أحد مجلس السيادة ويناوب عنه رئيس يختار مجلس الوزراء من أعضائه وتضم اللجنة أيضًا كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الصحة وممثلين عن جهاز المخابرات وبنك السودان، علاوة علة خمسة أعضاء آخرين، تجري قوى الحرية والتغيير مشاورات لاختيارهم.

وأطاح قادة الجيش بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، استجابة لثورة شعبية اندلعت بدايتها في خواتيم العام الفائت. ووصل البشير إلى السلطة في 30 يونيو 1989، عبر انقلاب عسكري، خططت له الحركة الإسلامية.



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