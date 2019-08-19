قوى (التغيير) تتوافق على قائمة المجلس السيادي بعد اجتماع عاصف

الخرطوم 19 أغسطس 2019- وسط أجواء مشحونة عقد المجلس الرئاسي لقوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا عاصفا امتد لساعات طوال تمكن فيه من حسم غالب مرشحيه للمجلس السيادي.

اجتماع حسم الترشيحات للمجلس السيادي بين قوى التغيير والمجلس العسكري ..الأحد 18 أغسطس 2019

وعلمت "سودان تربيون" أن النقاشات الكثيفة التي بدأت منذ ظهر الإثنين تمخضت في المساء عن توافق على أربعة مرشحين هم عائشة موسى وحسن شيخ ادريس والصحفي محمد الفكي سليمان بجانب صديق الطاهر ترجوك وهو قانوني ووكيل نيابة سابق بينما تجري المشاورات في هذه اللحظات لاختيار العضو الخامس.

ونشبت تباينات قوية بين المجتمعين بشأن تسمية صديق تاور الذي يلقى تأييدا من كتلة قوى الاجماع الوطني باستثناء الحزب الشيوعي، بينما تعارضه كتلة نداء السودان بزعامة الصادق المهدي.

والتأم هذا الاجتماع وسط احتجاجات لمجموعة من الشباب تجمعوا أمام دار حزب الأمة حيث تنعقد المشاورات حاملين لافتات تدعو للابتعاد عن المحاصصة الحزبية.