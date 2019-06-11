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قوى التغيير في السودان تعلن تعليق الاعتصام والاضراب العام

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الخرطوم 11 يونيو 2019- قررت قوى إعلان "الحرية والتغيير" تعليق الاعتصام والإضراب السياسي اعتبارا من نهاية اليوم الثلاثاء الى حين اشعار آخر.

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شارع المعونة في الخرطوم بحري خالي ومغلق ..الأحد 9 يونيو 2019 (موقع تواصل)

وأفاد بيان للتحالف المعارض إن الأيام الثلاث التي جرى فيها تطبيق العصيان حصدت تجاوبا عاليا.

وأضاف "خلال ثلاثة أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية".

واعتبر هذا الإجماع المدني غير المسبوق " بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني".

وقال التحالف إن المجلس العسكري تكبد خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم بيد أهل الشأن، من الشعب السوداني.

وتابع " كما وضح أنه من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وأردف "بناءً على ذلك قررنا في قوى إعلان الحرية والتغيير دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠١٩ ليزاول الناس أعمالهم اعتباراً من يوم الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠١٩".

وكان المجلس العسكري قلل من فاعلية الاعتصام المدني وأكد أن الحياة تمضي بشكل طبيعي ولم تتأثر بالدعوة للعصيان.

وتقدم في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء الثلاثاء بالشكر لجماهير الشعب السوداني بفئاته المختلفة والعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى.

وحيا ما أسماه "تمسكهم بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسؤولية ورفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات".

ويؤكد المجلس المضي قدما في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي.



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