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قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى جسم قيادي لانجاز عملية التحول الديمقراطي في السودان: عرمان

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الخرطوم 19 اغسطس 2019- نادى ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية (عقار) إلى تكوين جسم قيادي لقوى الحرية والتغيير قادر على انجاز مهام مرحلة التغيير الديمقراطي وتوفير الدعم لحكومتها خلال الثلاث سنوات المقبلة.

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نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان

وقال عرمان في تصريحات لسودان تربيون عقب التوقيع على اتفاقات السلطة الانتقالية "ان ما تم هو نصف انتصار يحتاج لاستكماله ليصبح نصرا كاملا."

وأضاف مشددا "ان قوى الحرية والتغيير تحتاج إلى قيادة قادرة على اتخاذ القرار وتنظيم الجماهير ودعم الحكومة ومحاسبتها وبناء جبهة شعبية لمدة ثلاث سنوات او أكثر"

وأشار القيادي في الجبهة الثورية إلى ان الثورة تحتاج لاستكمال مشروعها بتحقيق السلام وربطه بالديمقراطية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز بالاعتراف بالتنوع السوداني وان ينعكس ذلك في نظام ادارة الحكم.

"هذه الثورة يجب الا تنتهي الى ما آلت اليه ثورة اكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985 دون احداث تغيير حاسم في اعادة هيكلة الدولة السودانية وبناء سودان جديد."

وتجدر الاشارة إلى ان قوى الحرية والتغيير اتفقت خلال اجتماعات عقدت في اديس ابابا على تكوين هيئة قيادية موحدة إلا ان هذا الجسم لم يكون بعد نتيجة للخلافات التي نجمت حول مطالبة الثورية بحصة لها في الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة.

ويقر قادة القوى السياسية التي قادت عملية اسقاط نظام البشير بالحاجة لتكوين تحالف عريض ومنظم يساعد الحكومة الانتقالية على رسم السياسات التي تكفل تنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير ويوفر الدعم لها ويقوم على محاسبتها عبر البرلمان.

ويقول بعض المجللين انه في حالة فشل هذا التصور فإن حكومة الفترة الانتقالية ستكون عرضة للانتقاد من المعارضة وربما تفشل في تنفيذ مهام مرحلة التغيير الديمقراطي وتهيئة البلاد لانتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية وانهاء العزلة الدولية التي تعيش فيها البلاد.

وتعتبر عملية السلام من اولويات الحكومة التي ستقودها خلال الفترة الانتقالية.

وعلى صعيد أخر ناشد عرمان القوى الجديدة والنساء والهامش العمل على بناء سودان جديد ومشروع وطني جديد ديمقراطي دون عزل او اقصاء.

كما توقف عند الحاجة إلى تكوين جيش وطني ومهني يعكس التنوع وتركيبة السودان، و"ليس الى خمسة جيوش" كما افاد.



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