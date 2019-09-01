 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 1 أيلول (سبتمبر) 2019

قوى الحرية والتغيير تدين الاعتداء على قياداتها بمدينة الفاشر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 أغسطس 2019 - ادانت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الأحد، على الاعتداء ضد قياداتها بمدينة الفاشر غربي السودان، أثناء ندوة جماهيرية بعاصمة ولاية شمال دارفور.

JPEG - 71.9 كيلوبايت
د. محمد ناجي الأصم

وقالت في بيان تلقته "سودان تربيون"، "تتأسف لجنة العمل الميداني عن ما حدث مساء اليوم في مدينة الفاشر بعد الربكة التي حدثت في المنصة والاعتداء الذي تم على بعض قيادات قوى الحرية والتغيير".

وأضاف "ونحن إذ نعتذر لمواطني مدينة الفاشر وكل مواطني إقليم دارفور عن إلغاء الندوة الجماهيرية، نؤكد بأن هذا السلوك الفردي لا يمثل مواطني الفاشر الذين استقبلونا بكرمهم وحسن ضيافتهم".

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن القياديين بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، وخالد عمر يوسف، غادرا بصعوبة المنصة الرئيسية للندوة بعد محاولة الاعتداء عليهما.

وينتقد انصار الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية رفض قوى الحرية والتغيير لمطالبهم بأولوية نصوص اتفاقات السلام على النص الدستوري وتخصيص مقاعد لهم في مجلس السيادة والحكومة الانتقالية .

ودعت الجبهة الثورية ، الجمعة، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى رفض قوائم مرشحي "قوى الحرية والتغيير"، وإجراء مشاورات واسعة حول التشكيل الوزاري.

وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية/ شمال" بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق، و"العدل والمساواة" التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في دارفور.

إلى ذلك، ترفض حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور الدستور الانتقالي والاتفاق السياسي وتعتبر ان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سرقوا ثورة الشعب السوداني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أين نبدأ الاصلاح الاقتصادي؟ (2) 2019-08-31 20:09:58 د. صدقي كبلو الاصلاح الزراعي كلنا متفقون أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوداني، لذا لابد من اجراءات للاصلاح الزراعي تشمل الاربعة قطاعات المهمة: المروي، المطري شبه الآلي والمطري لصغار المزارعين وقطاع الثروة (...)

يا جركانة الموية: وجعلنا من الماء كل شئ حي 2019-08-30 22:13:13 مجدي الجزولي ابتدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عهده بتصريح عن فجوة السودان المالية. قال رئيس الوزراء في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن البلاد بحاجة إلى ٨ مليارات دولار لتغطية حساب الواردات ووقف تدهور العملة خلال (...)

من أين نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ (1-5) 2019-08-28 14:48:19 صدقي كبلو مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.