قوى الحرية والتغيير تعدل جدول الحراك الاسبوعي من التصعيد لدعم الاتفاق

الخرطوم في السبت 6 يوليو 2019 - عدلت قوى إعلان الحرية والتغيير جدول الحراك الاسبوعي الذي أصدرته في وقت سابق، وسحبت الأنشطة التصعيدية ضد المجلس العسكري واستبدلتها بأخرى داعمة للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الطرفين.

وكانت قوى الحرية والتغيير أصدرت الأسبوع الماضي جدولاً للحراك الثوري لمدة اسبوعين وصولاً إلى عصيان مدني شامل يوم الأحد 14 يوليو الجاري، على أن يسبقه بيوم موكب مركزي باسم “أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية”.

وحوى جدول قوى الحرية والتغيير الجديد على أنشطة داعمة للاتفاق مع المجلس العسكري مثل الندوات والمخاطبات والاجتماعات وورش العمل.

وقالت في بيان تلقته "سودان تربيون" السبت إن الجدول الجديد يأتي كجزء أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى يساهم في إنجازه وفق مبدأ القيادة الجماعية.

واتفقت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في يوم الجمعة على تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ونصف، وتشكيل مجلس سيادي من 6 مدنيين و5 عسكريين، ومجلس وزراء مدني بينما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لوقت لاحق.

وتقر قوى الحرية والتغيير بضرورة الحفاظ على وحدة الشارع السوداني وحيويته في اطار عملية التغيير الثوري الذي تعتزم قوى المعارضة النهوض بها في غضون الاسابيع المقبلة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.