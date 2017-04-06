قوى المستقبل بقيادة العتباني مستاءة من اعتقال قادة معارضين

الخرطوم 6 أبريل 2017 ـ أبدى تحالف قوى المستقبل للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، الخميس، استياءه من اعتقال جهاز الأمن والمخابرات السوداني لعدد من قيادات قوى المعارضة.

أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري

واعتقلت السلطات يوم الأربعاء قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني: أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري ورئيس الحشد الوحدوي صديق عبد الجبار ورئيس حركة تغيير السودان عادل النور أثناء وقفة احتجاجية أمام مباني الأمن بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسين.

وطالب بيان لقوى المستقبل للتغيير "باطلاق سراح المعتقلين فوراً واتخاذ التدابير التي توفر رقابة على تطبيق ما ورد صريحاً في وثيقة الحريات، ما ظننا أن الجدل حوله قد انحسم".

وقال البيان: "من المؤسف أنه كلما استبشر الناس بانبلاج فجر جديد يقربهم من الحرية والكرامة الإنسانية حال بينهم وبينها أمثال تلك القرارات التي تعد مثالا لخطأ التقدير وسوء التدبير".

وتشير "سودان تربيون" إلى أن أحزاب "تحالف قوى المستقبل للتغيير" برئاسة غازي صلاح الدين العتباني وقعت الخميس الماضي، على وثيقة الحوار الوطني، بعد سلسلة لقاءات غير معلنة، جمعت العتباني الى رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، ولجنة برئاسة حسن عثمان رزق ومساعد الرئيس ابراهيم محمود.

وبحسب بيان تحالف قوى المستقبل فإن "اعتقال عدد من قادة قوى الإجماع الوطني إثر ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم والتعريف بالظلم الواقع عليهم، قرار خاطئ، ومدمر لمصداقية من ينادون بالحوار".

وتابع "إنه قرار ليس له مبرر قانوني أو دستوري، وإذا كان له مبرر قانوني أو دستوري فالفيصل فيه المحاكم، ويمكن لأصحاب القرار إن كانوا مستيقنين من صحة قرارهم أن يحيلوا المتهمين إلى قاضيهم الطبيعي.. هذا ما ظل ينادي به العقلاء من بني البشر حتى انشقت حلوقهم".

وجرى تدشين تحالف قوى المستقبل للتغيير، في فبراير 2016، ويضم 41 حزباً في 3 كيانات "تحالف القوى الوطنية"، "القوى الوطنية للتغيير ـ قوت" و"أحزاب الوحدة الوطنية"، قبل أن يخرج منه بعد فترة قصيرة "تحالف القوى الوطنية"، بقيادة مصطفى محمود، ويلتحق بالحوار.

ولاحقاً انقلبت مجموعة أخرى وأطاحت بالعتباني من رئاسة التحالف ونصبت رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى بدلاً عنه، وذلك بسبب مشاركة مجموعة الأخير في الحوار.