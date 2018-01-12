قوى سياسية ومدنية تدين مدير جامعة الأحفاد لضربه طالبات

الخرطوم 12 يناير 2018 ـ انضمت قوى سياسية ومنظمات مدنية، الجمعة، إلى جانب كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إدانة مدير جامعة سودانية للبنات أظهرته مقاطع فيديو وهو يصفع ويركل طالباته أثناء احتجاجهن على غلاء الوجبات داخل الجامعة.

صور من مقاطع فيديو تظهر اعتداء مدير جامعة الأحفاد على طالبة بالضرب

ويبدو أن مدير جامعة الأحفاد للبنات بأمدرمان بروفيسور قاسم بدري لم يترك أمام القوى السياسية والمدنية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق النساء، من خيار سوى إدانته، بعد أن نقلت عنه الصحف الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة، دفاعه عن السلوك الذي بدر عنه.

وصدّرت صحيفة (اليوم التالي) صفحتها الأولى بـ "قاسم بدري: ضرب طالبة أهون علي من مواجهة مصير مجهول"، كما نقلت صحيفة (السوداني) عنه: "سأصفع الطالبات مرة أخرى إذا قمن بذات التصرف"، ونقلت صحيفة (التيار): "قاسم بدري: ألم يقل القرآن (وأضربوهن)".

وتأسف حزب المؤتمر السوداني المعارض، يوم الجمعة، على تصريحات بدري ورفضه الاعتذار بحجة أن هذه طريقته في التعليم.

وقال نائب المتحدث باسم الحزب نور الدين بابكر في تصريح إن "ما يستحق الإعتذار هو أولا الإعتداء على القيم التي تتبناها مؤسسة الأحفاد بشأن رعاية حقوق المرأة وتطويرها وتنميتها ومواجهة كافة أشكال التمييز ضدها، وثانيا هو الاعتداء على القيم والأخلاق التي يفترض أن تظل العلاقة بين الأستاذ الجامعي وطلابه".

وشدد أن الطالبة المعتدى عليها وزميلاتها بالجامعة وكل السودانيين يستحقون الإعتذار عن هذا "الإعتداء غير المبرر".

ودعا حزب المؤتمر السوداني جامعة الأحفاد إلى فتح تحقيق شفاف وعادل حول الحادثة المتداولة بالفيديو، وإعادة النظر في سياساتها المؤسسية لتتفق مع الأهداف المعلنة للجامعة.

وقاسم بدري من أسرة معروفة بإسهامها في تعليم النساء بالسودان والدفاع عن حقوقهن، وجده عميد الأسرة، هو أول من أنشأ مدرسة لتعليم البنات في السودان قبل عقود، قبل أن تؤسس الأسرة جامعة الأحفاد للبنات التي تحظى باحترام كبير في السودان وخارجه.

في ذات السياق عبرت مبادرة "لا لقهر النساء" في بيان يوم الجمعة، عن صدمتها من الفيديو، قائلة إنه "سلوك مرفوض تماما ولا مبرر ولا تعليل له".

وأوضحت المبادرة التي عاب عليها ناشطون منذ الأربعاء الماضي الصمت، أن مكانة بدري الكبيرة وإسهاماته الثرة في حركة حقوق المرأة وتعليمها ورفع وعيها في الريف والحضر "يجعل الأمر على مرارته أخطر وأوجب بالمساءلة والمحاسبة".

ودعت جامعة الأحفاد ممثلة في مجلس إدارتها لإجراء تحقيق موسع حول حادثة الضرب وسلوك قاسم بدري تجاه طالباته ونشر نتائجه بكل شفافية ووضوح، كما طالبت مدير الجامعة بالإعتذار للطالبة وللسودانيين "عن هذا السلوك الذي لا يشبه تاريخه ولا مؤسسة الأحفاد".

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عن غضبهم، الخميس، مع انتشار شريط مصور يظهر قاسم بدري يضرب طالبتين، بعد تظاهرة للطالبات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوجبات في مقاهي الجامعة.

وانتشر الشريط المصور الذي حمَّلته طالبات وناشطون حقوقيون على مواقع التواصل بسرعة، وخصوصاً على "فيسبوك" و"تويتر" وأثار حال من الغضب ضد بدري.

وبعد الانتشار الواسع للمقطع المصور حظي قاسم بدري بمساندة طالباته اللائي نظمن موكبا، الخميس، داخل الجامعة ورفعن لافتات كتبت عليها عبارات اعتذار لـ "بابا قاسم" ـ كما درجن على مناداته ـ، وهو أيضا ما أثار حفيظة العديد من النشطاء.