قوى مسلحة في دارفور تمدد وقف العدائيات ثلاثة شهور

الخرطوم 3 سبتمبر 2019 ــ أعلن تجمع قوى تحرير السودان، عن تمديد وقف العدائيات من طرف واحد لمدة ثلاثة شهور ابتداءاً من الالثنين الثاني من سبتمبر الجاري.

ابو القاسم إمام "يمين" وعبدالله يحى، والطاهر حجر في صورة تعود الى 15 يوليو2014، عب اعلانهم تكوين تحالف قوى السودان - صورة من مواقع التواصل الاجتماعي

وتشير "سودان تربيون" إلى أن تجمع قوى تحرير السودان هو تحالف عسكري برئاسة الطاهر حجر، يجمع عدد من الحركات المتمردة في دارفور.

ووقع تجمع قوى تحرير السودان قبل يومين اتفاقاً حول تنسيق المواقف التفاوضية مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وأقر الاتفاق الدخول بموقف ووفد تفاوضي واحد مع الحكومة السودانية.

وقال بيان مزيل باسم الطاهر حجر تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء إن تمديد وقف العدائيات يأتي من أجل ابداء حسن النويا تجاه ولبناء سودان جديد لتكون فيها المواطنة هى الأساس للحقوق والواجبات.

وأوضح أن تجمع قوى تحرير السودان ظل يدعم الحراك الثورى السلمي منذ الشرارة الأولى مروراً بكل مراحل الحراك، مضيفاً "ومواصلة لذلك الدعم والوقوف خلف هذه الثورة السلمية إلى نهاية المشوار أعلن أنا الطاهر أبوبكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان والقائد الأعلى للجيش تمديد وقف العدائيات من طرف واحد في جميع الجبهات لمدة ثلاثة أشهر يبدأ من يوم ٢ سبتمر حتى يوم ١ ديسمبر ٢٠١٩".

ودعا البيان القطاعات والوحدات العسكرية لتجمع قوى تحرير السودان لوضع قرار قرار وقف العدائيات موضع التنفيذ والالتزام إلا في حالات الدفاع عن النفس.