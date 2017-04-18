قوى (نداء السودان) تدعو لجنة أمبيكي للاجتماع بشأن عملية السلام

الخرطوم 18 أبريل 2017- دعت قوى نداء السودان وسطاء الاتحاد الأفريقي الثلاثاء لعقد اجتماع لمناقشة عملية السلام في البلاد .

وفد قوى "نداء السودان" عقب مشاوراته في أديس أبابا 24 أغسطس 2015

وتأتي الدعوة بعد زيارة لرئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي ثابو إمبيكي للخرطوم خلال أبريل الحالي حيث التقى مسؤولين في الحكومة السودانية وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

وقال بيان نداء السودان " قام الرئيس إمبيكي بزيارتين للخرطوم مؤخرا لإجراء اجتماعات مع حكومة السودان وسيكون من العدل أن يلتقي كذلك بقوى نداء السودان حتى يكون ملما بكافة التفاصيل قبل يطلع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأثناء تواجده في الخرطوم صرح إمبيكي أن الحكومة ملتزمة بخارطة الطريق والتنفيذ الشامل لها ، مضيفا أنه سيعقد لقاء مع المعارضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة القضية قبل عقد لقاء معهم وآلية الحوار .

لكن وفي بيان أصدره بعد زيارته في 10 أبريل أشار إمبيكي إلى أن اللجنة رفيعة المستوى اقترحت عقد لقاء بين اللجنة العليا لتنفيذ الحوار وقوى نداء السودان لمناقشة تنفيذ مخرجات الحوار بما في ذلك تكوين اللجنة

وقال البيان الذي وقعته الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي ومبادرة المجتمع المدني وأحزاب نداء السودان " أن قوى نداء السودان لا تتفق مع بعض النقاط المذكورة في بيان اللجنة رفيعة المستوى والصادر بتاريخ 10 أبريل 2017 وسترحب بالفرصة لمناقشة هذه النقاط مع اللجنة".

وأكد البيان " أن قيادات نداء السودان تجدد طلبها للقاء اللجنة رفيعة المستوى في أقرب وقت ممكن حتى يتم وضع وجهات نظر جميع الأطراف في الاعتبار في مداولات اللجنة للمضي قدما " .

وفي 11 أبريل انتقدت قوى نداء السودان بيان اللجنة الافريقية رفيعة المستوى وقالت انه يعبر فقط عن رغبة النظام في إجراء حوار مشوه على اساس الحوار الداخلي الذي رفضته.

ولفت البيان المشترك أن أحزاب المعارضة ملتزمة باتفاقية خارطة الطريق ، منوهة أنها مستعدة لتنفيذه على اساس التفاهمات التي أرسلتها للجنة في خطابها إلى الرئيس إمبيكي بتاريخ 22 يوليو 2016.

واردفت قوي المعارضة " أن قوى نداء السودان أعلنت بوضوح في هذا الخطاب والتصريحات الصحفية التالية بتاريخ 8 أغسطس 2016 أنها ترغب في المشاركة في حوار وطني فقط إذا توصلت إلى اتفاق مع حكومة السودان بشأن كيفية إنهاء الحرب وتسليم المساعدات الانسانية إلى المتضررين ووضع إطار لإجراء حوار حقيقي وخلق بيئة مواتية بما في ذلك الحريات الأساسية "