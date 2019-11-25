قيادات (السيادي) السوداني تصل جوبا لدفع تنفيذ اتفاق (عنتيبي)

الخرطوم 25 نوفمبر 2019- وصلت الى جوبا ظهر الاثنين قيادات في مجلس السيادة الانتقالي السوداني لمناقشة تطورات عملية السلام في جنوب السودان في أعقاب اتفاق عنتيبي الذي مدد الفترة الانتقالية مائة يوم.

حمدان دلقو الشهير بـ(حميدتي) أحد أبرز قادة (الدعم السريع) ..صورة ارشيفية من (smc)

وضم الوفد كل من محمد حمدان دقلو (حميدتي) وياسر العطا ومحمد حسن التعايشي وعائشة موسي والأستاذ محمد الفكي سليمان بجانب وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف ادم الضي.

ونقل بيان لمجلس السيادة السوداني عن حميدتي عقب محادثات مع الرئيس سلفا كير إن الوفد رفيع المستوى الذي يزور جوبا، يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية في عنتبيي بشأن الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة في جنوب السودان".

وكشف عن العزم على وضع خريطة طريق لتنفيذ متطلبات اتفاق السلام في جوبا

وأعلن حميدتي عن تشكيل لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة معسكرات التدريب باعتبار أن ملف الترتيبات الأمنية، هو الشائك الآن، وأن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة كل معسكرات التدريب، وسترفع تقريرها لمجلس السيادة.

وأوضح أن رئيس جنوب السودان أكد أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين في دولة جنوب السودان، للوقوف على المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها.

ومن جانبه، رحب مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك بالوفد السوداني، منوها بأن الزيارة تؤكد اهتمام السودان بعملية السلام في دولة جنوب السودان.

وقال " دولة جنوب السودان جزء لا يتجزأ من السودان الكبير، والاستقرار فيها ينعكس إيجابا على السودان، موكدا حرص حكومة وشعب جنوب السودان على تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، كي تشهد بداية العام القادم تحقيق السلام واقعا معاشا في جنوب السودان".

و سيشارك الوفد السوداني في اجتماعات الآلية التي شكلتها "قمة عنتبي" لمتابعة تنفيذ المهام المحددة خلال المائة يوم لتنفيذ الترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان بين حكومة سلفا وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار.

ووفقا لاتفاق السلام المنشط الذي تم توقيعه في 12 سبتمبر 2018 فإن لدى أطراف النزاع بجنوب السودان 6 أشهر لتنفيذ القضايا الجوهرية وتكوين حكومة وحدة انتقالية.

وفشلت الأطراف في الإيفاء بالموعد حيث اتفق سلفا كير ومشار على تأجيل التشكيل لمئة ايام بعد أن هدد الأخير بالانسحاب بسبب عدم تنفيذ قضيتي الترتيبات الامنية والحدود.

وقال التعايشي في تصريحات عقب وصول الوفد ان الغرض من الزيارة هو "الاطمئنان على تنفيذ الاتفاق السياسي في دولة جنوب السودان".

وأوضح ان السودان "مهتم جدا"بمسألة الاستقرار السياسي وضرورة الوصول الى اتفاق خلال المائة يوم المتفق عليها.

وقال التعايشي أن هنالك إشارات إيجابية تجاه تنفيذ الاتفاق وأن الاستقرار السياسي مهم لدولة جنوب السودان والسودان والمنطقة بشكل عام وأضاف سيادته ان السودان على تواصل مستمر ومباشر مع الأطراف الجنوبية لتحقيق السلام في جنوب السودان.