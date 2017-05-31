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قيادات سابقة بالعدل والمساواة تبدأ مباحثات مع مسؤولين بالخرطوم

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الخرطوم 31 مايو 2017- انخرطت قيادات سابقة بحركة العدل والمساواة بعد ساعات من وصولها الخرطوم، في مباحثات مكثفة مع مسؤولين بالحكومة السودانية، وقيادات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

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سليمان جاموس يتحدث للصحفيين عقب عودته للخرطوم.. الثلاثاء 30 مايو 2017 (سونا)

ووصل الخرطوم الثلاثاء وفد بقيادة أبوبكر حامد نور، أمين التنظيم والإدارة السابق بالحركة، وسليمان محمد جاموس، أمين الشؤون الإنسانية السابق، وعبد الكريم أحمد كاري، مسؤول الإعلام السابق وأمين منطقة النيل الأزرق، حامد حجر حسن، أبوالقاسم البشير.

والتقت المجموعة الأربعاء ب مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، ومسؤول مكتب متابعة سلام دارفور، مجدي خلف الله، والأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، حامد ممتاز.

وكانت المجموعة فور وصولها الخرطوم الثلاثاء شاركت في حفل إفطار سنوي لمنظمة مجذوب الخليفة، بحضور عدد من الرموز السياسية.

وقال سليمان جاموس، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء بحث عدداً من الموضوعات أهمها التعاون المشترك من أجل بناء سلام حقيقي في السودان ودارفور، على وجه الخصوص، متعهداً بالعمل على اقناع المترددين أو الممانعين وإلحاقهم بالسلام.

وأبدى ثقتهم في الضمانات التي قدمت لهم من أجل العودة مردفاً "نحن على قناعة وثقة بما قدم لنا وفي ما سمعنا وسنستمر مع بعض من أجل تحقيق مصلحة السودان."

وأكد استعداد المجموعة للعمل مع الحكومة لإكمال مسيرة السلام والعمل من أجل إقناع الممانعين للحاق بالركب والتعاون من أجل بناء سلام حقيقي لمصلحة الوطن وإنسانه.

من جهته قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، حامد ممتاز، إن اللقاء يأتي في إطار الحوار الوطني وتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام الدائم في السودان وجمع الصف الوطني.
وأفاد أن اللقاء أمن على أهمية تضافر الجهود وتحقيق السلام وتواصل الحوار وأدبيات التعايش السلمي والتركيز على إيقاف الحرب والنزاعات بالبلاد والعمل المشترك من أجل إكمال النهضة والتنمية بالسودان.



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