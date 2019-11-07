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قيادات معارضة تعلن تأييد تكوين الحكومة في جنوب السودان

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جوبا 7 نوفمبر 2019- أعلنت قيادة تحالف المعارضة بجنوب السودان تأييدها لتشكيل حكومة وحدة وطنيه يعتزم الرئيس سلفاكير تكوينها في 12 نوفمبر الحالي.

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قادة تحالف المعارضة يجتمعون مع سلفا في جوبا 6 نوفمبر2019

والتقى اعضاء التحالف بالرئيس سلفا كير الاثنين في العاصمة جوبا.

وركز الاجتماع بحسب تقارير على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كما متفق عليها بواسطة الاطراف في مايو.

وقالت رئيس التحالف جوزفين لاقو في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أن مجموعتها ستقدم قائمة مرشحيها لحكومة الوحدة الجديدة.

بينما قال سكرتير العلاقات الخارجية بالتحالف جوزيف بانقاسي انهم يؤيدون الرئيس سلفا كير في مسعاه لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ويوم الاثنين أكد رئيس جنوب السودان مجددا خلال مخاطبته افتتاح الدورة الثانية للهيئة التشريعية اهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الاسبوع المقبل رغم اعتراض المعارضة الرئيسية في البلاد.

وكان الرئيس سلفا كير وقائد المعارضة رياك مشار وقادة التحالف وقعوا على اتفاق السلام المنشط في سبتمبر 2018 لانهاء النزاع الذي ادى الى مقتل عشرات الالاف وتشريد الملايين في الدولة الوليدة.



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