قيادات من حركة مناوي تجتمع الى (العدل والمساواة) فصيل دبجو

الخرطوم 1 نوفمبر 2019- اجتمع وفد المقدمة لحركة تحرير السودان – قيادة مناوي، الذي وصل الخرطوم الأسبوع الماضي، الخميس بقيادة حركة العدل والمساواة السودانية التي يتزعمها بخيت دبجو.
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وأفاد المتحدث باسم الحركة أحمد عبد المجيد في تصريح لـ "سودان تربيون" الجمعة أن رئيس الحركة أثنى على الزيارة واعتبرها خطوة اولى لتوحيد الرؤى في الداخل نحو بناء سلام مستدام.
وبعثت حركة تحرير السودان بعدد من قادتها الأسبوع الماضي برئاسة جمعة الوكيل كبادرة لإظهار حسن النوايا بعد غياب امتد 14 عاما.
ونقل عبد المجيد عن دبجو تأكيده للوفد أن "اليد مبسوطة لكل رفاق الكفاح للمضي بخطى راسخة نحو تحقيق الغايات المفضية لعدالة اجتماعية وتوفير مطلوباتها من تعليم وصحة وجبر ضرر".
وكانت حركة العدل والمساواة السودانية انضمت الى اتفاق الدوحة الموقع مع الحكومة السودانية إثر انشقاقها من الحركة الأم وشارك مسؤوليها في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وجرى استيعاب عدد مقدر من قواتها في الجيش السوداني وفق اتفاق للترتيبات الأمنية.
ودعا رئيس الحركة الوفد للقاء كل القوى السياسية دون فرز واكد علي أن الفترة الانتقالية وضعت لترسيخ السلام الذي انتهجته حركته فيه "رغم المشقة والمتاريس والعنت".
وأشار دبجو طبقا لمتحدثه الرسمي الى ان السلام يتطلب إرادة وحكمة وصبر وشدد على التماسك حتى يجتاز الجميع هذه الفترة الدقيقة بالوصول لبناء وطن السلام والتنمية والعدالة.
وحركة تحرير السودان بزعامة مناوي أركو مناوي هي أحد الحركات التي تقاتل الحكومة في دارفور منذ 2003، كما انها من بين التنظيمات المنضوية تحت مظلة "الجبهة الثورية"، حيث ينتظر أن تخوض مفاوضات في 21 نوفمبر الجاري مع الحكومة السودانية وصولا الى تسوية شاملة لملف السلام.
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