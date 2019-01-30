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قيادة الجيش السوداني تنحاز للبشير وتقول: لن نسلم البلاد لـ (شذاذ الآفاق)

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الخرطوم 30 يناير 2019- أعلنت القوات المسلحة السودانية التمسك والالتفاف حول قيادتها ممثلة في الرئيس عمر البشير لتفويت الفرصة على من وصفتهم بـ"المتربصين"، وقطعت بأنها لن تسلم البلاد الى "شذاذ الآفاق".

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رئيس هيئة الاركان المشتركة كمال عبد المعروف

وتعالت دعوات من قوى معارضة وواجهات مدنية مع بدء احتجاجات شعبية ضد البشير تحث الجيش السوداني على الانحياز لخيار الشعب الراغب في الإطاحة بالنظام الحاكم.

وعقد كل من وزير الدفاع عوض بن عوف ورئيس هيئة الأركان المشتركة كمال عبد المعروف لقاءا تنويريا الأربعاء مع الضباط برتبتي العميد والعقيد بأكاديمية نميري العسكرية العليا.

وأكد كمال عبد المعروف أن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول.

وقال " إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته امام العالم، وتؤلب عليه المنظمات وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها".

وتوعد عبد المعروف من أسماهم " الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة " التي أساءت للقوات المسلحة بالملاحقة القضائية.

وجزم بأن القوات المسلحة "لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج".

من جهته قال وزير الدفاع عوض بن عوف إن القوات المسلحة" تعي تماماً كل المخططات والسناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها".

وأضاف" هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة، وأنهم لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادتها".



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