قيادة (الشعبية) تجري لقاءات مع منظمات مؤثرة بجنوب أفريقيا

الخرطوم 14 يوليو 2017 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، جناح عقار، الجمعة، إن وفدها إلى جوهانسبيرج يجري سلسلة لقاءات مع منظمات ضمن التحالف الحاكم ومؤثرة في رسم السياسات بجنوب أفريقيا.

لقاءات لعرمان وعقار في جنوب أفريقيا

وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك أردول أن الوفد تلقى تأكيدات من مؤتمر نقابات جنوب أفريقيا (كوساتو) على تضامنه مع النقابات الشرعية في السودان.

وأكد أن لقاء رئيس الحركة مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان مع قيادة (كوساتو) ـ أحد أضلاع التحالف الحاكم هناك ـ جاء ضمن سلسلة لقاءات بمنظمات جماهيرية مؤثرة في رسم السياسات بجوهانسبيرج، من ضمنها الكنائس والمنظمات الإسلامية التقدمية.

وطبقا لبيان أصدره أردول، الجمعة، فإن قيادة (كوساتو) أكدت أن لها علاقات قديمة مع النقابات السودانية، وأبدت استعدادها للقاء "النقابات الشرعية" التي تعمل داخل وخارج السودان.

وأشارت إلى تصديها لرئيس اتحاد نقابات عمال السودان السابق إبراهيم غندور في ليبيا وفي منتديات أخرى مبينه القمع الذي تتعرض له النقابات في البلاد.

وتابع أردول قائلا "وفد الحركة أكد أن غندور نموذج مثالي في قمع النقابات، فقد كان رئيسا لنقابات العمال وهو لم يكن عاملا في حياته بل هو طبيب أسنان أتت به أجهزة النظام لخلع أسنان النقابات".

وتعهد وفد الحركة بربط مؤتمر نقابات جنوب أفريقيا بـ "النقابات الشرعية السودانية" في الداخل والخارج، وقدم شرحا لهم بما يدور في السودان، لا سيما معركة الأطباء السودانيين ونقاباتهم.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية أن اللقاء مع "كوساتو" استعرض تضحيات الشباب السوداني في احتجاجات سبتمبر 2013 والعصيان المدني في نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن وفد الحركة الشعبية شرح ما يدور في داخل السودان "خاصة القمع الذي تتعرض له النقابات الشرعية وحركات الشباب".