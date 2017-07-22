قيادي : الإتحادي سيحدد زمان ومكان مؤتمره العام وليس مجلس الأحزاب

الخرطوم 22 يوليو 2017- قال القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، على السيد ــ عضو لجنة تسيير المؤتمر العام ــ إن الحزب سيعقد موتمره العام وفقا للوائحه ودستوره وأن موسساته وقيادته هى التى تحدد كيفية وزمان انعقاد المؤتمر.

القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد المحامي

وأكد السيد لـ(سودان تربيون) السبت، أن مجلس الأحزاب لا يملك أي سلطة بشأن قيام مؤتمر الحزب العام وإنما ينحصر دوره فقط فى تنبيه الاحزاب لعقد موتمراتها.

وعقد الحزب الذي يتزعمه مرشد السجادة الختمية محمد عثمان الميرغني آخر مؤتمر عام قبل 50 عاما في سنة 1967، ولم يعقد مؤتمرا بعدها إلا ما اصطلح على تسميته بمؤتمر المرجعيات الاستثنائي في 2004 بمصر.

وكان (المركز السوداني للخدمات الصحفية) نقل عن مقرر قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي الأصل مالك درار الجمعة أن مسجل الأحزاب طالب الحزب بضرورة قيام المؤتمر العام وأن حزبه سيفى بذلك.

وأضاف "هذا الأمر سيكون بقيادة رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ونائبه الحسن الميرغني". وتابع "نحن نحترم اللوائح لذلك تم تكوين لجنة خاصة للإعداد لقيام المؤتمر العام".

غير أن على السيد قال إن أي لجنة فى الحزب سوى تلك المختصة بالتسيير التى شكلها الميرغني برئاسته وينوب عنه نجله الحسن تعتبر غير قانونية ولن تجدي نفعا وستطيل امد التراخي في انعقاد المؤتمر بل وستكون معيقة.

وأضاف "أي لجان بخلاف التى شكلها مولانا الميرغني تعتبر لجان غير مختصة ولا علاقة لها بقطاع التنظيم، الذي لم يجتمع ولم يحدد اعضائه ..مجلس الاحزاب فقط يعتمد اللجان المودعة لديه".