قيادي: الشعب السوداني سيكون الداعم الأكبر للحكومة

الخرطوم 19 ديسمبر 2019- قال القيادي بتحالف قوى إعلان (الحرية والتغيير) في السودان ، بابكر فيصل، الإثنين، إن السودان يمر بمرحلة انتقالية بعد التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية، تمهيداً للوصول إلى ديمقراطية مستدامة، وأن الشعب السوداني سيكون الداعم الأكبر للحكومة.
- بابكر فيصل
وتوقع فيصل، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن تواجه الفترة المقبلة تحديات تتعلق بعملية السلام، الإصلاح الاقتصادي، الحالة المعيشية، الحريات، تفكيك النظام السابق، وسيكون الشعب السوداني هو الداعم الأكبر للحكومة لإنجاز هذه المهام.
واعتبر التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية "حدثاً تأريخياً" في مسيرة الشعب السوداني، وذلك من خلال التحول من نظام استبدادي شمولي استمر لثلاثة عقود وثورة طويلة استمرت لثمانية أشهر، سالت منها الكثير من الدماء والدموع إلى نظام ديمقراطي دائم.
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