قيادي (الوطني) يجيز تعديلات واسعة على الوزراء والولاة

الخرطوم 13 مايو 2018- أجاز حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان، ليل الأحد تعديلات واسعة شملت حقائب وزارية وولاة.

نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم

وناقش المكتب القيادي للحزب في اجتماع مطول امتد لأكثر من أربع ساعات، برئاسة الرئيس عمر البشير التعديلات الوزارية، بجانب تقرير عن الوضع الاقتصادي.

وقال نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم في تصريحات أعقبت الاجتماع ان النقاش دار حول التعديل الوزاري وشمل 8 وزارات و5 وزراء دولة علاوة على تغيير 10 ولاة.

وأفاد أن التفاصيل الخاصة بهذه التعديلات ستعلن رسميا يوم الاثنين.

وبشأن الأوضاع الاقتصادية قال إبراهيم ان الاجتماع أخضعها للنقاش ووجه بإجراء معالجات، بينها خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25%.

وأوضح أن الاجتماع أكد أيضا على ضرورة زيادة الإنتاج النفطي مع توفير التمويل اللازم لصيانة مصافي البترول، وانشاء محفظة للصادر برؤية جديدة.