 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 27 كانون الثاني (يناير) 2017

قيادي بالجبهة الثورية يبحث دعم العملية السلمية مع مسؤولين هولنديين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

لخرطوم 27يناير 2017- أجرى قيادي بالجبهة الثورية السودانية/ جناح مالك عقار مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الهولنديةحول المستجدات السياسية في السودان ودعم العملية السلمية.

JPEG - 66 كيلوبايت
ممقلو قوى المعارضة السياسية والجبهة الثورية فى ختام اجتماعات ستراسبورغ - سودان تربيون

وكان المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية عقد اجتماع استثنائي،الأحد،أجاز فيه النظام الأساسي المعدل، وجدد لقيادة الجبهة، كما شدد على التزامه بأولويات وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفقا لما حدده القانون الإنساني الدولي.

وقال نائب رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير، الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية اسامة سعيد "إن اللقاء تناول سبل دعم الحكومة الهولندية للعملية السلمية في السودان"

وأوضح سعيد في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون " الجمعة ، أن سبل دعم السلام في السودان يرتكز على قاعدة التفويض الممنوح من مجلس الأمن للالية الافريقية رفعية المستوى، وكيفية دعمها بشركاء دوليين بغرض التوصل لتسوية سلمية مرضية وعادلة.

وأشار إلى أنه أطلع المسؤولين الهولنديين بمقررات نداء السودان الذي عقد في باريس مؤخراً،والاجتماع بالمبعوثيين الدوليين للسودان،مضيفا أن اللقاء تعرض الي مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها بإقامة مشروعات تنموية في شرق السودان احدى بوابات الهجرة غير الشرعية الي أوروبا.

وإنهارت جولة التفاوض حول المنطقتين ودارفور، في أغسطس الماضي، بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقضية الترتيبات الأمنية في دارفور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

امريكا دنا وفاقها (3) 2017-01-22 05:44:42 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في حوار مع صحيفة (اليوم التالي)، الاسبوع الماضي، جاء على لسان وزير الخارجية السابق الاستاذ على كرتي عبارة لافتة للنظر. قال هذا الحبيب يصف ردود افعال بعض الجهات (...)

أمريكا دنا وفاقها(2-3) 2017-01-19 14:43:50 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) مضت واشنطن قدما في خطتها باتجاه إصحاح العلاقات مع حكومة الخرطوم دون ان تأبه بضجيج العصيان المدني الذي تكالبت عليه وتعلقت بأهدابه تنظيمات المعارضة عند نهايات العام (...)

الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ 2017-01-19 14:37:05 بقلم: د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. أصدرت الحركة الشعبية-شمال بيانا، فى 17 يناير، عرضت فيه موقفها الرافض للمبادرة الأمريكية (التي اطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، والمطالبة بتضمين ستة شروط أخرى، بحسب خطاب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.