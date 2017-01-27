قيادي بالجبهة الثورية يبحث دعم العملية السلمية مع مسؤولين هولنديين

لخرطوم 27يناير 2017- أجرى قيادي بالجبهة الثورية السودانية/ جناح مالك عقار مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الهولنديةحول المستجدات السياسية في السودان ودعم العملية السلمية.

ممقلو قوى المعارضة السياسية والجبهة الثورية فى ختام اجتماعات ستراسبورغ - سودان تربيون

وكان المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية عقد اجتماع استثنائي،الأحد،أجاز فيه النظام الأساسي المعدل، وجدد لقيادة الجبهة، كما شدد على التزامه بأولويات وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفقا لما حدده القانون الإنساني الدولي.

وقال نائب رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير، الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية اسامة سعيد "إن اللقاء تناول سبل دعم الحكومة الهولندية للعملية السلمية في السودان"

وأوضح سعيد في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون " الجمعة ، أن سبل دعم السلام في السودان يرتكز على قاعدة التفويض الممنوح من مجلس الأمن للالية الافريقية رفعية المستوى، وكيفية دعمها بشركاء دوليين بغرض التوصل لتسوية سلمية مرضية وعادلة.

وأشار إلى أنه أطلع المسؤولين الهولنديين بمقررات نداء السودان الذي عقد في باريس مؤخراً،والاجتماع بالمبعوثيين الدوليين للسودان،مضيفا أن اللقاء تعرض الي مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها بإقامة مشروعات تنموية في شرق السودان احدى بوابات الهجرة غير الشرعية الي أوروبا.

وإنهارت جولة التفاوض حول المنطقتين ودارفور، في أغسطس الماضي، بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقضية الترتيبات الأمنية في دارفور.