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قيادي بالحزب الحاكم: موقف السودان من حركة (حماس) مبدئي

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الخرطوم 17 يناير 2017 ـ قال القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان قطبي المهدي، إن موقف الحكومة السودانية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مبدئي، ولن يكون محل مساومة مع الإدارة الأميركية.

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قطبي المهدي

وتعد "حماس" أبرز فصيل فلسطيني يواصل عملياته العسكرية ضد إسرائيل وهي مصنفة حركة إرهابية في أوروبا وأميركا. واتهمت تل أبيب في السابق السودان بفتح أراضيه لتهريب أسلحة للحركة عن طريق سيناء المصرية وبناءً عليه قصف الطيران الإسرائيلي قوافل برية في ولاية البحر الأحمر في طريقها لمصر يعتقد انها تحمل أسلحة من إيران إلى قطاع غزة.

وأضاف قطبي لدى حديثه في ندوة "الأبعاد السياسية لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان" الثلاثاء قائلاً "لا يمكن بيع ضميرنا الاسلامي والانساني للأميركان".

وتابع "في حال قامت الحكومة بذلك تكون قد خرجت من مبادئنا الاسلامية.. العلاقة مع حماس ليس مكان مساومة".

وأفاد قطبي إن الحكومة السودانية لم تستهدف أميركا، وكانت حريصة على اقامة علاقات جيدة تقوم على المصالح المشتركة والالتزام المتبادل والتعاون في قضايا السلام العالمي كبديل للهيمنة والاستغلال.

ولفت إلى أن من حق السودانيين المطالبة بتعويضات من الولايات المتحدة لأنهم تضرروا من المقاطعة التي لم تستند على تهديد حقيقي.

ووقع الرئيس أوباما الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا بوقف العقوبات ضد السودان بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.

وبشأن تخلي الحكومة عن شعارات "أمريكا روسيا قد دنا عذابها) قال "إن هذه الشعارات كانت من الشباب في الدفاع الشعبي للتحميس وأناشيد للتعبئه ولم تكن شعارات لـ (لإنقاذ)" وزاد "ذلك تضليل من المعارضين غير الوطنيين".



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