قيادي بـ (الشعبية) يطلب من منسوبي الحركة مساندة القيادة الجديدة

الخرطوم 8 يونيو 2017 ـ طلب المتحدث باسم الحركة الشعبية ـ شمال والجيش الشعبي، الخميس، أرنو نقوتلو لودي من قيادات وعضوية الحركة المساھمة والوقوف مع القیادة الجدیدة بقيادة عبد العزيز الحلو.

المتحدث باسم جيش الحركة الشعبية ـ شمال أرنو نقوتلو لودي (سودان تربيون)

وقرر مجلس تحرير جبال النوبة، يوم الأربعاء، تنصيب عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة ، وإقالة مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان ومنعهما من دخول ما يطلق عليه "المناطق المحررة"، وهو ما يفاقم حالة الانقسام التي تعيشها الحركة منذ مارس الماضي.

وقال لودي في بيان تلقته (سودان تربيون) إن القرارات الصادرة يوم الأربعاء "انتظرتھا جماھیر الحركة الشعبیة بشغف لفترة طویلة لاصلاح المسار وتوجيهه لیحقق رغبات وتطلعات المھمشین.. وتعضیدا لقرارا مجلس تحریر إقلیم النیل الأزرق".

وبحسب البيان فإن مجلس تحرير جبال النوبة اضطر لاتخاذ ھذه القرارات "حرصا على رؤیة السودان الجدید ووحدة الحركة الشعبیة".

وتابع "نتمنى قبول الرفیق القائد الفریق عبد العزیز آدم الحلو بتكلیفه بھذه المھمة الصعبة في ھذا الوقت الحرج من تاریخ نضال الشعب السوداني وكلنا ثقة بأنه أھل لھذا التكلیف لقیادة السفینة إلى بر الأمان".

وأبدى لودي أمله في مساهمة ووقوف من أسماهم بـ "الرفاق" مع القيادة الجديدة وناشد عضویة الحركة الشعبیة وكل الحادبین على مشروع السودان الجدید بالدعم والمساھمة بآرائهم وأفكارھم.

وأكد أن "المرحلة القادمة تحت القیادة الجدیدة سوف تشھد تأسیسا لمؤسسات الحركة الشعبیة على كل المستویات".

وشدد أن مشروع السودان الجدید ما زال محتفظا ببریقة، ورأى أنه البدیل الأفضل لحل الأزمة

وتجئ هذه التطورات بعد ساعات من الكشف عن رسالة داخلية بعث بها عقار الى قيادات الحركة الشعبية تحدث فيها مطولا عن جذور الخلاف مع الحلو واتهمه صراحة بالعمل على شق صف الحركة الشعبية، وكشف عن دعوة الحلو لعقد اجتماع آخر لمجلس التحرير المعين.

ووقعت اشتباكات في النيل الأزرق أواخر مايو الماضي، بين قوات الحركة بقيادة مالك عقار وفصائل انشقت عن الحركة في وقت سابق وأعلنت عزل عقار عن قيادة الجيش.

وانتقل التنازع بين الطرفين الى معسكرات اللاجئين في النيل الأزرق واتخذ طابع التشاحن القبلي بتحريض كل طرف لقبائل بعينها ضد أخرى، ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح.