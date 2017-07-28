قيادي بـ (الوطني) يبحث مع زعيم (الاتحادي) مستقبل الشراكة

الخرطوم 28 يوليو 2017 ـ بحث نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم حامد ممتاز، الجمعة، مع زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني بمقر إقامته بالقاهرة مستقبل الشراكة بين الحزبين.
- القيادي بالمؤتمر الوطني حامد ممتاز يلتقي الميرغني بالقاهرة ـ الجمعة 28 يوليو 2017
ومنذ أن غادر الميرغني البلاد إلى لندن مستشفيا في العام 2013، أصبح نادرا ما يجري مقابلات رسمية، خاصة بعد أنباء عن ابتعاد الرجل عن التدخل في شؤون الحزب والطائفة استجابة لنصائح طبية.
وبحسب تصريح صحفي للحزب الحاكم فإن لقاء الميرغني وممتاز بحث مستقبل الشراكة السياسية بين "الحزبين الكبيرين" في مختلف الجوانب الحزبية وتطابق وجهات النظر في القضايا القومية.
ويشارك حزب الميرغني في الحكومة الحالية، كما انخرط في تسويق مبادرة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير في يناير من العام 2014 وأصدرت توصياتها في أكتوبر الماضي.
وتناول اللقاء سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجهودات حكومة الوفاق الوطني لإنفاذها وإنزالها على الأرض "في أعقاب اتفاق السودانيين على الوثيقة الوطنية التي تهدف لإصلاح الدولة والحياة السياسية وصولا لتحقيق الحكم الراشد والتداول السلمي للسلطة".
وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة المضي في تطوير علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي.
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