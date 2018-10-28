رئيس الوزراء السوداني يعتذر عن مناظرة مفتوحة طلبها قيادي معارض

الخرطوم 28 أكتوبر 2018- دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض ،عمر الدقير رئيس الوزراء معتز موسى الى منازلته في مناظرة مفتوحة حول السياسات التي تنتهجها حكومته لكن موسى اعتذر عن خوض المناظرة.

وأثارت هذه الدعوة غير المسبوقة ردود فعل واسعة وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتباينت حولها الآراء ما بين مؤيد ومعارض بينما قلل آخرين من جدواها.

وقال الدقير في تغريدة على تويتر الأحد "ينشط السيد معتز موسي عبر وسائل التواصل وغيرها لطرح سياساته ونشر "بشرياته"، الملاحظ أنه ينزع للحديث العمومي ويتحاشى القضايا الأكثر أهمية وتأثيراً في واقع الأزمة الشاملة التي صنعتها "الإنقاذ. أدعوه لمناظرة مفتوحة حول ما يطرحه".

وعلق الروائي السوداني المعروف حمور زيادة على هذه الدعوة في تغريدة بالقول " دعوة المهندس عمر الدقير لرئيس الوزراء معتز موسى للمناظرة حول رؤية الأخير الاقتصادية والسياسية هي أروع نقلة شطرنج سياسي سودانية عرفتها في حياتي .. أؤيد دعوة المهندس الدقير وأتمنى أن يستجيب رئيس الوزراء".

لكن معتز موسى رد على الدقير معتذرا بأن الحكومة تقدم برامجها بكل شفافية عبر المنابر و الإعلام الرسمي والوسائط بحسب الحال.

وتابع " كامل الوقت حاليا للعمل التفيذي ..اعتذر عن كل ما يشغل عن ذلك ...كل شئ باوانه .. ادعو ان يمارس كل منا دوره بالمهنية المطلوبة مع التقدير".

وابتدع المؤتمر السوداني مؤخرا أسلوب المناظرات لطرح الرؤى المختلفة داخل الحزب، حيث عقد قبل عدة أسابيع مواجهة داخلية بين اثنين من قياداته حول خوض الانتخابات في 2020، عكست لحد بعيد التباين وسط الحزب بشأن العملية، لكن الأمر حسم لاحقا في اجتماع للمجلس المركزي بإقرار اشتراطات محددة يستوجب تحققها المشاركة في الاجراء الانتخابي.

وفي تغريدة سابقة أشار الدقير الى أن رئيس الوزراء -الذي انتهج بدوره بث الأخبار على تويتر و"فيس بوك" -لم يعلق في تغريداته على مصادرة الصحف أو اعتقال الصحفيين أو منع الندوات أو ما يتعرض له عاصم عمر وود قلبا وغيرهما أو حظر سفر المعارضين، أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان وهدر كرامته.

‏وأضاف متسائلا "هل ملف حقوق الإنسان خارج اهتمام رئيس الوزراء أم خارج دائرة اختصاصه؟"

وبعد تعيينه رئيسا للوزراء بوقت وجيز اختار موسى إطلاق تغريدات شبه يومية مشحونة بالتفاؤل تشرح ما تم من معالجات للضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويعبر عن سعادته بما تم من انجاز.

ويندر بشكل ملحوظ وجود نافذين سودانيين على (تويتر) عكس الشائع عالميا حيث عرف الموقع بحسابات لمشاهير السياسة والرياضة والفن في كل العالم يدونون عليه آخر الأخبار ويجيبون على أسئلة الساعة.