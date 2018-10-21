قيادي معارض يشكو جهاز الأمن السوداني لـ(الدستورية) لمنعه من السفر

الخرطوم 21 أكتوبر 2018- أودع رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، طعنا لدى المحكمة الدستورية ضد جهاز الأمن والمخابرات شاكيا منعه من السفر واحتجاز وثيقة السفر خاصته منذ أغسطس الماضي.

رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون)

وأودع المحامي كمال محمد الأمين الطعن نيابة عن الدقير، الأحد مرفقا بعدد من المستندات بينها صورة من جواز السفر المحتجز.

وطالبت العريضة المحكمة الدستورية بإصدار أمر فوري لجهاز الأمن بتسليم السيد عمر الدقير جوازه وإزالة القيود المفروضة على سفره خاصة وأنه يرغب في السفر بغرض العلاج.

وأفادت الدعوى التي اطلعت عليها (سودان تربيون) إن منتسبين لجهاز الأمن أوقفوا الدقير في مطار الخرطوم يوم 17 أغسطس الماضي، حيث كان يعتزم اجراء مراجعة طبية في مصر.

وأضافت " عند إكمال الطاعن لإجراءات السفر للقاهرة والحصول على بطاقة الصعود للطائرة قام أفراد من المطعون ضده الثاني باعتراض الطاعن عند الكاونتر الخاص بهم وطلبوا منه الانتظار وبعد مرور 40 دقيقة تم إبلاغ الطاعن بأنه (ممنوع من السفر) دون إبداء أي أسباب أو مسوغات قانونية لهذا الإجراء، وقاموا بالاحتفاظ بجواز سفر الطاعن وتم إبلاغه بأنهم سوف يتصلون عليه لاحقا".

وأشارت الدعوى الى أنه منذ تم الاحتفاظ بجواز سفر الطاعن ومنعه من السفر لم يتم الاتصال عليه حتى الان، بالرغم من عدم وجود أي بينه مبدئية أو بلاغ أو إجراء إداري أو نحوه مقيد من المطعون ضده الثاني أو أي جهة أخرى ضد الطاعن.

وعددت الدعوى أوجه مخالفة تلك الإجراءات للدستور كونها تنتهك الحق في التنقل ومغادرة البلاد، كما يخالف الاجراء المادة (48) التي تنص على حفظ الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وتحرم مخالفتها وإهدارها.