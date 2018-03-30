قيادي يبحث بالصين وألمانيا ربط جنوب السودان بالسكك الحديدية

الخرطوم 30 مارس 2018 ـ أجرى رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان كاستيلو قرنق مشاورات مع الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية وشركة "تيسان قروب" الألمانية حول ربط مدن الدولة التي تعاني من الحرب بخطوط السكك الحديدية.
- كاستيلو مع مسؤولي الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية
والتقى كاستيلو رئيس الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية سي جيانغ، وناقش معه أهمية إعادة تأهيل وتشغيل خط السكة الحديد بين مدينة "واو" في بحر الغزال بجنوب السودان ومدينة "بابنوسة" بولاية غرب كردفان السودانية.
وبحسب تصريح صحفي لكاستيلو فإنه ناقش أيضا امكانية إنشاء خطوط للسكة الحديد لتربط كل ولايات جنوب السودان.
وبحث مع المسؤول الصيني سبل الاستفادة من الطاقة الشمسية في جنوب السودان والمشروعات الزراعية وتخصيص برامج لأصحاب المشاريع الصغيرة من المزارعين تشجيعا للاعتماد على الذات وتنمية البلاد.
كما زار كاستيلو شركة تيسان قروب الألمانية العملاقة وبحث مع مسؤوليها إمكانية تصميم قطارات تناسب أجواء وبيئة جنوب السودان والدول الجوار.
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