قيادي يدعو أحزاب المعارضة لتقديم مائة كادر للنزول الى الشارع

الخرطوم 11 ديسمبر 2018- التقط المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني المعارض مبادرة رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ التي اقترح فيها وحدة قوى المعارضة واختيار كوادر ملتزمة تتصدى لقيادة احتجاجات في الشارع ضد النظام الحاكم.

ابراهيم الشيخ - صورة لـ(سودان تربيون)

وخاطب الحزب القوى السياسية المعارضة ودعاها للعمل سويا لأجل إنجاح هذه المبادرة، وعلى الفور وافق حزب الأمة القومي معلنا ترحيبه بالمقترح.

وكان الشيخ كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منتقدا تردي الأوضاع في البلاد وعجز الحكومة عن معالجة الأزمات المتوالية التي تعصف بالمواطن في كل اتجاه، كما ابدى عدم رضاه حيال الشتات الذي تعيشه قوى المعارضة "برغم توفر الحد الأدنى وحتى الأقصى الذي يجمع بينها رغم تباين التكتيكات".

وأضاف "الجميع متفق على ضرورة وحتمية ذهاب النظام الان وعلى مدى الأفق المنظور دعك من ٢٠٢٠ وكل تداعياتها فلا تزال حملا في رحم الغيب ".

وقال الشيخ " كسرا لحالة الجمود الراهنة والتلبك الذي يعتري المشهد فلمنح الناس الواقفة على حد سكين المعاناة اليومية أملا ونقول لهم بالإمكان أبدع مما كان..... بالإمكان أن يجلس نفر من قوى الإجماع مع نفر من نداء السودان وينتهيان إلى برنامج عمل مرحلي محدد ومختصر جدا لحمته وسداه الانتصار للمواطن المغلوب وغايته النهائية إسقاط النظام قبل حلول أجل الانتخابات".

واقترح إبراهيم الشيخ أن يقدم كل حزب مستطيع ١٠٠ عضو ملتزم بحد أدنى خمسمائة عضو من الطرفين الإجماع والنداء يخرجون للشوارع فاتحين الباب على مصراعيه للجماهير لتقول كلمتها في نظام سأمهم سوء العذاب".

وتابع" كل الذي نحتاجه أن نثق في أنفسنا وفي بعضنا ونشمر عن سواعد الجد ونجترح الطريق الذي بات معبدا للثورة والتغيير".

ودعا بيان للمكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني الثلاثاء قوى المعارضة غير المنضوية في تحالف نداء السودان للعمل المشترك ورفع وتيرة مقاومة السلطة "الشمولية".

ورأى البيان إن وحدة المعارضة هي عامل إيجابي يسرع من وتيرة التغيير، وان هذه الوحدة لن تقوم على إلغاء التباينات بين أطياف قوى التغيير المختلفة، باعتبار أن وسائل وأدوات التغيير تمثل مصدر قوة متى اوجدت الصيغ الأمثل للتكامل بينها ولسد الثغرات فيها.

وأضاف "إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد أنه لا مخرج من كل هذه الأزمات التي تمر بها بلادنا إلا بتغيير سياسي شامل يفكك بنية الشمولية ويوقف الحرب ويفك الارتباط الهيكلي بين الدولة والمؤتمر الوطني ويعيد تأسيس بناء البلاد على أسس جديدة وعادلة".

ولفت الى أن هذه الأهداف يمكن بلوغها متى توحدت الارادة خلفها على اختلاف المشارب والخلفيات وأدوات العمل.