كبير أساقفة كانتربري يصل الخرطوم الأسبوع المقبل

الخرطوم 24 يوليو 2017 - أعلنت ولاية الخرطوم عن وصول كبير أساقفة كنيسة كانتربري ، جستين ويلبي، الأحد القادم لحضور إفتتاح الكنيسة الانجليكانية بالخرطوم بعد إنتقال الكنيسة القديمة الى دولة جنوب السودان عقب الانفصال.

كبير أساقفة كنيسة كانتربري ببريطانيا جستين ويلبي .. صورة من موقع (أبونا)

وفى مايو الماضي أزالت سلطات ولاية الخرطوم كنيسة بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، ضمن إزالات لتعديات على الأراضي شملت عدة مرافق أخرى بحسب تصريحات لمسؤولين بحكومة الولاية.

وواجهت الحكومة السودانية خلال الأشهر الأخيرة، موجة انتقادات واسعة من منظمات وجهات دولية وقوى معارضة، بعد اتهامها بانتهاك حرية الأديان واتضييق على الأقليات المسيحية، على خلفية توقيف قساوسة في قضايا جنائية، وإزالة بعض الكنائس.

وأرجأت الولايات المتحدة الأميركية النظر في رفع العقوبات عن السودان، لثلاث أشهر تنتهي في أكتوبر، لمراقبة الخرطوم والتأكد من التزامها بإحترام حقوق الإنسان وحرية الأديان.

وأفاد تعميم صحفي لحكومة ولاية الخرطوم الإثنين أن كبير أساقفة كانتر بري سيصل الخرطوم في الثلاثين من يوليو الجاري لحضور إفتتاح الكنيسة الانجليكانية بحي العمارات.

وترتبط الكنيسة الإنجيلكانية، بشكل قوي ووثيق بالمجتمع المسيحي السوداني

وسبق أن زار كبير اساقفة كانتر بري روان ويليامز السودان في العام 2006، عقب توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية.

و بحث والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين مع رئيس المجلس الاعلى للدعوة د.جابر إدريس عويشة، ترتيبات زيارة كبير الاساقفة بصحبة مجموعة من الاساقفة من جنوب إفريقيا والهند والصين للمشاركة فى الافتتاح.

واكد عويشة أن "هذا الاحتفال يعزز روح التسامح والتعاون الدينى داخل ولاية الخرطوم".