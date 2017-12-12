 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 12 كانون الأول (ديسمبر) 2017

(كفاية) توصي واشنطن بإزالة السودان من قائمة الإرهاب مقابل الحريات الدينية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 ديسمبر 2017 ـ أوصت منظمة "كفاية" الأميركية إدارة الولايات المتحدة بأن تشمل مفاوضاتها مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وضع تدابير جديدة لوقف انتهاك الحريات الدينية وتحجيم الجماعات المتطرفة بالبلاد.

JPEG - 17.2 كيلوبايت
تجريف كنيسة بالخرطوم

ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية عن الخرطوم استمرت 20 عاما، ويجري الطرفان مفاوضات لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت منظمة "كفاية" في تقرير تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن استمرار الاضطهاد الديني ضد المسيحيين والأقليات الدينية بالسودان وعلاقات الحكومة مع الجماعات المتطرفة يثير تساؤلات حاسمة حول دور "النظام" ومصالحه الحقيقية كشريك أميركي لمكافحة الإرهاب.

وأفاد التقرير الذي جاء بعنوان (السودان: من التعصب الديني إلى تمكين الجماعات السلفية المتشددة) أن "السودان رغم محاولاته اقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لكنه يواصل تقليده الراسخ المتمثل في الاضطهاد الوحشي للأقليات الدينية بما في ذلك هدم الكنائس ويواصل علاقاته مع الجماعات المتطرفة".

وتشكو طوائف مسيحية في السودان من مضايقات حكومية تشمل هدم الكنائس وعدم منح تصاريح لبناء دور للعبادة.

وطلبت واشنطن من الخرطوم خلال مفاوضاتها لرفع العقوبات توفير الحريات الدينية.

وأوصى التقرير بأن يضع متخذي القرار في الولايات المتحدة الاضطهاد الديني وعلاقة حكومة الخرطوم مع الجماعات المتطرفة نصب أعينهم وهم يشرعون في النقاشات بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وإعفاء ديونه الخارجية.

كما أوصى بأن تكون "المكافأة النهائية" بإنهاء تعريف السودان كدولة راعية للإرهاب الدولي مرتبطة مباشرة بتغيير حقيقي وقابل للقياس في مسائل مثل تحقيق اتفاق سلام شامل بدارفور.

وقال كاتب التقرير سليمان بلدو، كبير المستشارين في منظمة (كفاية): "شملت الانتهاكات المستمرة للحكومة السماح للجماعات المتطرفة ووكالاتها الأمنية بالقيام بهجمات عنيفة على الجماعات الصوفية والعلماء المسلمين المعتدلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثقفين".

وقال كبير مستشاري السياسات بالمنظمة عمر إسماعيل: "من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بدور محوري وبسرعة في المرحلة الثانية من العلاقة لإيجاد اصلاحات أساسية تغير السلطة الاستبدادية بالسودان".

ووفقا لتقرير المنظمة فإن إصلاحات أخرى يمكن أن تتخذها الحكومة السودانية تشمل إصلاح القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، والتصدي الحقيقي للجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك الجماعات الجهادية السلفية التي تهدد وتهاجم المدافعين عن حرية الدين والفكر، ودعم حق حرية التعبير والتجمع.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.