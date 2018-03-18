"كليبتوقراطية الإنقاذ" أو نظام الهمباتة

كتب: عبدالحميد أحمد



أبدعت منظمة كفاية الأمريكية نعتاً ملهماً أطلقته على نظام الحكم في السودان فوصفته بأنه (kleptocracy) وهو مصطلح قد يُوَاطِئُ، من اللهجة السودانية الدارجة، كلمة (الهمباتة) وهم قطاع الطرق أو جماعات النهب المسلح، لكن المصطلح الذي يحوى ما بالهمباتة من عنافة وعسف يتقاصر عن أن يحيط بما لهم من مكارم الأخلاق ومن حسن القيم كالنخوة والشهامة وحفظ العهد وصيانة الذمّة، ذلك أن "كليبتوقراطية" الإنقاذ تتجافى عن شمائل الهمباتة الحسنة بينما تغرق في سوء صنيعهم.

قد يقول أحد سدنة النظام أو منتفعيه: أن تعبير منظمة كفاية، لا قيمة له فهو يخرج من حمأة الخصومة ولجاجة القول! لكن ما احتياله لمقاربة بعض دهاقنة النظام لذات المعنى في توصيف الإنقاذ؟

لأول مرة صرّح الشيخ الترابي لقناة العربية، في مارس من العام 2006، بتورط قيادات من نظام الإنقاذ في عملية لإغتيال الرئيس المصري بأديس أبابا 1995، اختار غازي العتباني مستشار رئيس الجمهورية، يومئذٍ، عباراتٍ بالغة الدلالة للتعليق على تلك الاتهامات فقال: "هذا كان شيئاً مؤسفاً جداً، كنت دائماً أقول حتى الأشرار عندما يجتمعون في جرمهم، هناك حد أدنى من الأخلاق فيما بينهم أنهم لا يشون ببعضهم.."

كان أمراً مريجاً أن لجأ العتباني في حديثه إلى "الإسقاط النفسي" كحيلة دفاعية يبرئ بها ساحة النظام، لكنه انحدر به دركات إلى ما دون الموقف الأخلاقي للأشرار الذين "لا يشون ببعضهم" لكن رهطه يفعلون! بل إن استدعاء الأشرار وضرب الأمثال بهم يشير إلى استبطان الشعور بأن هذا النظام ليس سوى تشكيل عصابي يماثل تنظيمات الأشرار.

للمرة الثانية التي تطرق فيها الشيخ الترابي بالتفصيل لحادثة محاولة اغتيال حسني مبارك ودور قيادات من نظام الإنقاذ فيها، تصدى قيادي إنقاذي آخر لنفي التهمة لكنه لم يقدم حيثيات صلبة سوى قوله أن شهادة الترابي على العصر جاءت "بعين السخط"

كانت الاتجاه لرمي الشيخ بقول الزور محاولة لنفي التهمة "حتى لا يقول الناس أن الحركة الإسلامية وسلطتها وقياداتها ليسوا سوى جماعة من عصابات المافيا"

إن أفضل ما يصف نظام الحكم الذي يتبعه نظام البشير في السودان هو أنه "كليبتوقراطية عنيفة"، حيث أن أهدافه الأساسية هي إثراء الذات، والحفاظ على السلطة إلى أجل غير مسمى. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النظام على مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المحسوبية، والمحاباة، والتهديد باستخدام العنف السياسي واستخدامه، والقمع الشديد لاستمالة المعارضين أو تحييدهم، وخنق المعارضة. وعلى عكس العديد من الحكومات الفاسدة أو القمعية الأخرى، فإن نظام البشير مستعد للانخراط في تكتيكات أكثر وحشية، مثل التطهير العرقي، واستخدام المجاعة كوسيلة للحرب، والقصف العشوائي للسكان المدنيين. إنه مزيج من العنف المتطرف، والحكم الاستبدادي، والإثراء الذاتي الفاحش الذي يؤهل النظام الحالي لاعتباره كليبتوقراطية عنيفة، حيث أن الاستيلاء على الدولة واختطاف المؤسسات هما الغاية والأساس وليسا استثناء.

في سبيل فحص هذا التوصيف، يمكن أن نشرك القارئ من خلال السؤال أين تجد نفسك وموقعك من خط الفقر في السودان بناء على إشارة تقرير منظمة كفاية: "عادة ما يحدد الموقف السياسي للمواطن السوداني ومدى قربه من النخب الحاكمة في البلاد الجانب الذي يعيش فيه إزاء خط الفقر." هل بدت هذه الكلمة داحضة، أم أن التجارب العملية التي يواقعها الناس تعضدها كحقيقة بلقاء وواقع يكابده السودانيون ويتعالى وقعه ويزداد في حياتهم اليومية.

هل أغفلنا استدعاء مليشيات الجنجويد بالغة الوحشية، واستثارة القبائل البدائية ذات النزع الفطري إلى القتل والقتال وتوظيفها في العنف المفرط والقمع والبطش على نحو ما تم أثناء انتفاضة سبتمبر 2013، أو ما جرى بمنطقة "أرتالا" جنوب شرق مدينة زالنجي وسط دارفور إذ أظهرت تسجيلات مصورة قوة مسلحة تمارس التعذيب والتنكيل الجماعي بالمواطنين من المدنيين العزل مستخدمة العصى وأعقاب البنادق والسياط في محاولة لانتزاع اعترافات بحيازة أسلحة.

إن الأشرار يمكنهم أن يفعلوا ذلك، لكنهم لا يشون ببعضهم، وفق ما يرى العتباني، وتفوق نظام الإنقاذ عليهم بأن أهله يفعلون جميع ذلك ويشون ببعضهم فهل أعنف وأحط لصوصيةً من هذا؟