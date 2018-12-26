كوادر( الشعبي) تلوح بعزل الأمين العام حال الاستمرار في الحكومة

الخرطوم 26 ديسمبر 2018- في تطور جديد للأوضاع داخل (المؤتمر الشعبي) بالسودان، دفعت مجموعة ثانية من كوادره بمذكرة للقيادة تطالبها بالإنهاء الفوري للمشاركة في الحكومة بكل مستوياتها.

الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

ووقع نحو 40 من شباب وطلاب الحزب،الثلاثاء على المذكرة المعنونة لأمين عام الحزب على الحاج محمد مناديه بالتخلي عن الشراكة بعد ارتداد المؤتمر الوطني عن بند الحريات وسعيه نحو التمكن في السلطة بأدوات البطش الاستبداد، على حد وصفها.

وطالب الموقعون بالتنفيذ العاجل لتلك المطالب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها، مع التلويح بأنه في حال الفشل في التنفيذ سيضطر الموقعون عليها للانتقال للمطالبة بتنحي الأمين العام عن موقعه أو الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي.

وتعد هذه المذكرة الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري بعد أن تم الكشف في 15 ديسمبر الماضي عن توقيع 250 من مناصري الحزب على مطالبة تحث قيادة المؤتمر الشعبي على إعلان موقف صريح يرفض المساعي المبذولة لتعديل الدستور بما يمهد لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة.

ويشارك المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها عمر البشير على المستويين التنفيذي والتشريعي.

وقالت المذكرة الحديثة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) "إننا نرى أن كياننا المؤصل على الدين، المجاهد في الحريات العامة، يتوحل في نظام سياسي بائس خائن للعهود، قاتل للمعارضين، وقامع لحرية الناس، مستخف بمستقبلهم وآمالهم، ولقد التزمنا الصبر طويلاً على أمل أن تخرج لنا قيادتكم بحلول ناجعة ومواقف واضحة تعيد للحزب هيبته وسمعته وتتسق مع تاريخه ومبادئه".

ووصف الموقعون على المذكرة بأنها تعبّر عن الأغلبية الصامتة من عضوية المؤتمر الشعبي التي استيأست من المأمولات المطروحة لإصلاح الواقع الذي تورطت فيه البلاد، مشيرين إلى أنّ عامة أهل السودان كانوا يتطلعون نحو هذا الكيان الكبير بعين الرجاء والثقة في أن يكون هو المرشد نحو عهد جديد للبلاد، فإن نكوصنا عن الطريق ليس فيه تدمير لمستقبل الحزب فحسب بل هو تضييع لمستقبل هذه البلاد وتهديدٌ لكيانها وأسسها.

وخلصت المذكرة إلى المطالية بإصلاحات سياسية داخلية تتمحور في مطلبين اولهما الإنهاء الفوري لمشاركة المؤتمر الشعبي في كافة مستويات السلطة من بعد دعوة الأجهزة التنظيمية المختصة وطرح الأمر عليها إلى جانب الدعوة لانعقاد شورى موسعة، تحافظ على شرعية المؤسسات مع المرونة في توسيع ماعون المشاركة الشورية من خارجها.

وفي الأثناء أفاد إيجاز صحفي حمل توقيع القطاع الصحي بالمؤتمر الشعبي الثلاثاء بتعرض الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد لأزمة صحية عارضة استدعت دخوله المستشفى مساء الرابع والعشرين ديسمبر الجاري، وذكر أنه تم تشخيص الحالة باضطراب في السكري وخضع لإجراء العلاجات اللازمة، وهو الان بصحة جيدة لكنه ما يزال تحت الرعاية الطبية.